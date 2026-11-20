Ai de unde alege la Festivalul de ciocolată de la Biblioteca Națională din București!

De la ciocolata cu gust de colivă la pralinele cu hrean, usturoi negru sau ciuperci de pădure până la cele cu jumări, ai două zile de festin cu ciocolată artizanală în cele mai neașteptate combinații.

Între 20 și 22 noiembrie găsești aici colecții speciale de Crăciun, iar de la 1 decembrie – chiar degustări, ateliere și o expoziție despre istoria ciocolatei.

Cicocolată artizanală în cele mai curajoase combinații

Producători de ciocolată artizanală din toată lumea îți fac cele mai bizare propuneri de gust: praline inspirate din rețeta tradițională de colivă, cu grâu fiert, cacao și rom, combinații cu ube, flori de cactus, matcha, wasabi sau caramel cu semințe de dovleac.

Dar frontiera imaginației nu se oprește aici. Alți producători îți propun ciocolată cu usturoi negru și praline cu hrean, chilli, ghimbir și trandafir cu piper roz.

Și, dacă nu te-ai fi gândit niciodată să pui o gutuie lângă o ciocolată, s-au gândit alții, care vin să te scoată din zona ta de confort, propunându-ți o ciocolată cu magiun de prune cu țuică, plăcintă cu mere și amandină.

Ciocolată omagială Constantin Brâncuși

Practic, trebuie să te pregătești psihic pentru o experiență de poem suprarealist în care tu devii ingredientul principal al unei povești care nu știi cum se va termina.

Pentru că suntem încă în anul omagial Constantin Brâncuși, un producător propune colecția de ciocolată „Coloana fără sfârșit”, inspirată, firește, din opera celui mai mare sculptor pe care l-a dat România.

Alte surprize

La Festival vor fi prezenți și finaliștii ciocolatieri români care au luat argint și bronz la ultima competiție mondială de ciocolată, despre care Mediafax a scris aici.

Primul român finalist la World Chocolate Masters 2026 prezintă praline cu afine, ciocolată neagră infuzată cu muguri de brad, măr verde cu vanilie de Madagascar, prune cu Fetească Neagră sau castravete cu mentă și lime.

Chiar azi, vineri, la ora 13, va reproduce live sculptura realizată pentru competiția internațională.

Carusel de Crăciun, ateliere pentru copii și expoziția „Istoria Ciocolatei”

Ediția din acest an include și o zonă extinsă pentru familii. În atriumul Bibliotecii Naționale va fi amenajat un carusel, alături de ornamente de Crăciun, un spațiu de relaxare și lectură și expoziția „Istoria Ciocolatei”.

Copiii vor putea participa la ateliere de realizare a figurinelor din ciocolată, pictură cu ciocolată, pictură pe lut, activități cu nisip colorat și ateliere de bijuterii.

Cum intri

Festivalul își așteaptă publicul cu încă multe alte surprize care nu vin doar din zona ciocolatei, ci și din alte domenii gastronomice.

Chocolate Saga se desfășoară între 20 și 22 noiembrie, la Biblioteca Națională a României din București.

Biletele costă între 15 și 25 de lei, în funcție de zi și categorie, și pot fi cumpărate online, prin platforma Entertix, sau direct de la intrare.

Pensionarii, elevii și studenții beneficiază de tarife reduse, iar copiii cu vârsta de până la 10 ani și persoanele cu dizabilități au acces gratuit.