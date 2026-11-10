Trei medalii mondiale pentru ciocolata produsă în România / Ce sortimente au impresionat juriul internațional

Produsele au fost realizate prin metoda bean-to-bar, o tehnică artizanală prin care producătorul controlează întregul proces de transformare a boabelor de cacao în ciocolată, de la selecția materiei prime până la obținerea tabletei.

Ce este metoda bean-to-bar

Denumirea bean-to-bar se traduce prin „de la bob la tabletă” și descrie un proces în care producătorul pornește de la boabele de cacao, nu de la ciocolată deja procesată.

Acesta selectează furnizorii și boabele de cacao, stabilește modul de prăjire și controlează etapele de măcinare, rafinare și temperare. Fiecare dintre aceste operațiuni influențează gustul și textura produsului final.

Un rol important îl are și originea boabelor. În funcție de regiunea în care este cultivată, cacaua poate avea note aromatice diferite.

De exemplu, boabele din Madagascar sunt asociate adesea cu arome fructate și citrice, în timp ce unele sortimente provenite din America de Sud pot avea note de nuci, caramel sau condimente.

Producătorii care folosesc metoda bean-to-bar lucrează frecvent cu loturi mai mici de cacao, ceea ce le permite să adapteze procesul de fabricație la caracteristicile fiecărui lot.

Competiția internațională s-a desfășurat online, iar produsele au fost evaluate de un juriu de specialitate.

Cele trei sortimente de ciocolată premiate mondial

Cele trei produse recompensate au fost:

Medalie de argint: Nicaragua O’payo Clasico Milk & Coffee – ciocolată cu lapte și cafea.

Medalie de bronz: Thailand Chantaburi Suriya 70% – ciocolată neagră, cu cacao din Thailanda.

Medalie de bronz: Colombia Zocay 70% With Coconut Nectar – ciocolată neagră cu cacao din Columbia și nectar de cocos.

11 medalii obținute la etapa europeană

Distincțiile internaționale vin după alte rezultate importante obținute în primăvara acestui an, la etapa europeană a competiției, a cărei festivitate de premiere a avut loc la Bordeaux.

Atunci, produsele din România au obținut 11 medalii: una de aur, patru de argint și șase de bronz.

Unul dintre sortimentele premiate a câștigat atât medalia de aur europeană, cât și o distincție specială acordată producătorului.

De asemenea, cafeaua utilizată într-o rețetă de ciocolată cu lapte a primit o distincție de aur la categoria ingredientelor asociate ciocolatei.

În ianuarie 2026, o ciocolată caldă albă, produsă într-un atelier din București, obținuse și ea o medalie de bronz europeană.

Unde vor putea fi degustate produsele premiate

Produsele premiate vor fi prezentate publicului din România la două evenimente dedicate ciocolatei.

Primul este Târgul de Ciocolată de la Biblioteca Națională din București, programat între 20 și 22 noiembrie. Ulterior, produsele vor putea fi descoperite și la Craiova, între 10 și 13 decembrie, la Teatrul Marin Sorescu.