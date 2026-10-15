Muzeul Sarmalelor se deschide la București / Șofran de plantat acasă și pălincă cu fruct crescut direct în sticlă, la un târg cu peste 100 de producători

Evenimentul ajunge la cea de-a XIII-a ediție și reunește 102 producători români și opt internaționali, cu produse alimentare, rețete tradiționale și povești antreprenoriale neobișnuite.

Muzeul Sarmalelor și șofranul care crește în grădină

Una dintre premierele anunțate de organizatori este deschiderea Muzeului Sarmalelor, dedicat unuia dintre cele mai cunoscute preparate din bucătăria românească.

Dincolo de rețetă, inițiativa își propune să pună în valoare diversitatea regională a sarmalelor și rolul lor în tradițiile de familie.

Tot la târgul Artisan Food, vizitatorii vor putea cumpăra bulbi de șofran pe care să-i planteze acasă. Cunoscut drept „aurul roșu”, șofranul este unul dintre cele mai scumpe condimente din lume, iar obținerea lui presupune multă muncă manuală și o recoltare atentă.

Zacuscă din pește și pălincă cu fruct în sticlă

Printre produsele care ies din tiparele obișnuite se numără zacusca pescărească de la Trio Arca, preparată cu sturion, păstrăv și crap. Producătorul a obținut recunoaștere la Great Taste Awards, competiție internațională dedicată produselor alimentare.

O altă curiozitate vine din zona Satu Mare: pălinca în a cărei sticlă crește un fruct întreg. Recipientul este prins de pom încă de când fructul este mic, astfel încât acesta se dezvoltă direct în interiorul sticlei. După ce ajunge la maturitate, fructul este desprins de pom, iar băutura este turnată în recipient.

Târgul aduce și povestea Cramei Lipiot, înființată în 2026, care lucrează cu o suprafață de numai un hectar de vie și care a obținut deja premii la concursuri de profil.

De la foști corporatiști la făinuri din soiuri românești

Printre expozanți se află și antreprenori care au renunțat la carierele din corporații pentru a-și construi propriile afaceri în domeniul alimentar.

Montana Laptele Naturii, de exemplu, este o fermă de capre dezvoltată de o echipă care se descrie drept o „gașcă de corporatiști”.

Vizitatorii vor găsi și făinuri din grâu Glosa și secară Suceveana, obținute din soiuri românești, paste realizate din aceste cereale, pâine după rețete vechi, brânzeturi, dulcețuri cu combinații neobișnuite și produse tradiționale din mai multe țări europene.

Evenimentul include degustări, demonstrații, masterclass-uri și întâlniri între producători și profesioniști din domeniul alimentar.

La târg va fi prezentă și inițiativa Mâncarea Face Bine, care direcționează o parte din încasările de la stand către activități de conștientizare a violenței domestice.

Artisan Food Market are loc în atriumul Bibliotecii Naționale a României, de vineri, 16 octombrie, de la ora 12:00, până duminică, 18 octombrie, la ora 20:00. Biletul de intrare costă 20 de lei.