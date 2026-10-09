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Brașovul dă startul sărbătorilor mai devreme. Târgul de Crăciun se deschide înaintea aprinderii luminițelor

Târgul de Crăciun din Brașov va fura startul sărbătorilor de iarnă și își va deschide căsuțele pe 27 noiembrie, cu trei zile înainte de inaugurarea oficială. Luminile festive și bradul de Crăciun din Piața Sfatului vor fi aprinse pe 30 noiembrie.
Brașovul dă startul sărbătorilor mai devreme. Târgul de Crăciun se deschide înaintea aprinderii luminițelor
Maria Miron
09 oct. 2026, 14:31, Social
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Brașovul va intra în atmosfera sărbătorilor de iarnă încă din 27 noiembrie, când căsuțele Târgului de Crăciun vor fi deschise publicului, înaintea ceremoniei oficiale de inaugurare.

Primăria Municipiului Brașov a anunțat vineri că evenimentul va fi inaugurat însă oficial pe 30 noiembrie, când vor fi aprinse luminile festive ale orașului și ale bradului de Crăciun din Piața Sfatului.

Viceprimarul Brașovului, Dan Ghiță, a precizat că deschiderea anticipată a târgului nu înseamnă că zona centrală va rămâne fără iluminat în cele trei zile care preced inaugurarea oficială.

„O să deschidem târgul de Crăciun, căsuțele vor fi deschise, nu o să aprindem luminile de sărbătoare, dar vă promit, nici pe întuneric nu o să stăm”, a spus Dan Ghiță.

Producătorii locali au prioritate

Târgul de Crăciun va avea peste 50 de spații de vânzare, amplasate în trei zone ale orașului. Producătorii, meșteșugarii și artizanii vor aduce preparate tradiționale, decorațiuni de sărbători și alte obiecte realizate manual.

Mai mult de 70% dintre căsuțele destinate producătorilor și meșteșugarilor vor fi rezervate celor din municipiul și județul Brașov.

Târgul de Crăciun, deschis până după Revelion

Piața Sfântul Ioan, din centrul istoric al Brașovului, va găzdui activități și surprize dedicate copiilor, ca parte a evenimentelor organizate pentru sărbătorile de iarnă.

Târgul de Crăciun din Brașov va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027, oferind localnicilor și turiștilor posibilitatea de a vizita căsuțele și după Revelion.

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