Mai este o săptămână până când sărbătorile de iarnă ajung în Piața Constituției. Târgul de Crăciun București își deschide porțile vineri, 27 noiembrie, de la ora 17:00, când vor fi aprinse și luminițele de pe marile bulevarde.

Timp de o lună, vizitatorii vor avea parte de concerte, decoruri spectaculoase, produse tradiționale și atracții pentru toate vârstele, la fel ca în fiecare an.

În primele zile ale evenimentului vor urca pe scenă artiști cunoscuți, precum Fuego, Alina Sorescu, Bere Gratis, Vunk, Loredana și Gheorghe Zamfir.

De vineri seara, Piața Constituției se va transforma într-un spațiu dedicat sărbătorilor de iarnă, odată cu deschiderea oficială a celei de-a 19-a ediții a Târgului de Crăciun București. Printr-o apăsare de buton, vor fi aprinse luminițele din târg și cele de pe marile bulevarde.

Evenimentul se va desfășura pe o suprafață de peste 20.000 de metri pătrați, unde vizitatorii vor găsi decoruri spectaculoase, concerte, produse tradiționale, preparate de sezon și numeroase activități pentru copii și adulți.

Cinci zile de concerte cu artiști cunoscuți

În primul weekend prelungit, între 27 noiembrie și 1 decembrie, scena din Piața Constituției va găzdui concerte pop și rock, dar și spectacole dedicate Zilei Naționale a României.

Programul concertelor este următorul:

Vineri, 27 noiembrie : Târgul se deschide cu Fuego, Alina Sorescu și Picii lu’ Soreasca, alături de Corul de Copii Radio.

: Târgul se deschide cu Fuego, Alina Sorescu și Picii lu’ Soreasca, alături de Corul de Copii Radio. Sâmbătă, 28 noiembrie : Publicul va avea parte de o seară rock, cu The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec și Bere Gratis. Invitatul special al serii va fi Gheorghe Zamfir.

: Publicul va avea parte de o seară rock, cu The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec și Bere Gratis. Invitatul special al serii va fi Gheorghe Zamfir. Duminică, 29 noiembrie : Pe scenă vor urca Alexandra Ungureanu Band, OCS și Vunk.

: Pe scenă vor urca Alexandra Ungureanu Band, OCS și Vunk. Luni, 30 noiembrie : Loredana și Banda Agurida vor susține un concert live. Înaintea lor vor cânta Amalia Niță, Corul „Shining Stars” și Nadir.

: Loredana și Banda Agurida vor susține un concert live. Înaintea lor vor cânta Amalia Niță, Corul „Shining Stars” și Nadir. Marți, 1 decembrie: De Ziua Națională, va avea loc spectacolul „Cu România în suflet”, cu Ioana-Maria, Doinița și Ionuț Dolănescu, alături de Orchestra „Rapsozii Moldovei”, dirijată de Vitalie Dorin, și invitați speciali. Programul va mai cuprinde momente artistice susținute de Florin Grigore și Star Music Band, Valeria Arnăutu și Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”.

Concertele și spectacolele vor continua pe tot parcursul lunii decembrie, în fiecare weekend, de vineri până duminică. Programul va include colinde, muzică și momente artistice pentru toate vârstele.

Casa lui Moș Crăciun și bradul de 30 de metri, printre principalele atracții

La târg vor fi amenajate 133 de căsuțe, unde vizitatorii vor găsi produse tradiționale, preparate de sezon și decorațiuni. Montarea acestora este deja în desfășurare în Piața Constituției.

Tot vineri, 20 noiembrie, este montată și Casa lui Moș Crăciun. Spațiul are peste 100 de metri pătrați și este decorat și pictat manual. Aici, copiii vor putea participa la ateliere, se vor întâlni cu spiriduși și personaje de poveste și îi vor putea lăsa scrisori lui Moș Crăciun. Accesul este gratuit.

Moș Crăciun va fi prezent la târg în perioada 12-24 decembrie. Pe lângă întâlnirile cu cei mici, programul va include ateliere de creație, spectacole și activități interactive.

Pentru distracția întregii familii vor fi disponibile roata panoramică, care este deja montată, caruselul și trenulețul.

În centrul decorului se va afla bradul de Crăciun, cu o înălțime de 30 de metri. Acesta va fi împodobit cu o plasă luminoasă formată din 171.000 de beculețe LED. Instalațiile luminoase și decorațiunile tematice vor completa atmosfera de sărbătoare din Piața Constituției.

Programul de vizitare a Târgului de Crăciun București

Târgul va fi deschis zilnic, în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026, după următorul program:

27 noiembrie, în ziua deschiderii : 17:00-22:00;

: 17:00-22:00; Luni-vineri : 12:00-22:00;

: 12:00-22:00; Sâmbătă-duminică: 10:00-22:00.

Roata panoramică, caruselul și trenulețul vor funcționa în același interval cu târgul.

Casa lui Moș Crăciun va avea un program diferit. De luni până vineri, aceasta va fi deschisă între orele 12:00-14:00 și 17:00-22:00. În weekend, programul va fi 10:00-13:00 și 17:00-22:00.

Moș Crăciun îi va întâmpina pe copii în perioada 12-24 decembrie, în timpul programului Casei lui Moș Crăciun. Accesul la Târgul de Crăciun București este gratuit.