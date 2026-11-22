UPDATE Incendiul s-a extins la acoperișul, mansarda și ultimele trei etaje ale clădirii, afectând o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, potrivit ISU Brașov.

„În urma producerii incendiului, aproximativ 150 de persoane au fost evacuate din interiorul clădirii. Din fericire, până la acest moment, nu s-au înregistrat victime”, a transmis ISU Brașov.

UPDATE: Incendiul de la Hotelul Alpin din Poiana Brașov se manifestă la nivelul mansardei și al fațadei clădirii, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, potrivit unei actualizări transmise de ISU Brașov.

„Din informațiile primite la acest moment, nu ar fi persoane surprinse în interiorul clădirii”, a transmis ISU Brașov.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate echipaje din județele Brașov, Covasna, Prahova și Argeș, precum și din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Râșnov.

La fața locului intervin 11 autospeciale de stingere, patru autoscări, o autospecială de hidroperforare, un autocamion de intervenție, două echipaje SMURD și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Pompierii acționează în continuare pentru stingerea incendiului și protejarea clădirilor învecinate.

Știrea inițială: Incendiul a fost semnalat în jurul orei 19:30, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov.

„În jurul orei 19:30, am fost anunțați de izbucnirea unui incendiu la mansarda unui hotel din stațiunea Poiana Brașov. La fața locului se deplasează patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă, două autoscări, trei echipaje SMURD și două ambulanțe SAJ”, a transmis ISU Brașov.

La intervenție au fost mobilizate și două echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Râșnov, potrivit presei locale.

„Echipajele operative intervin pentru localizarea incendiului, existând posibilitatea extinderii acestuia”, a precizat Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al ISU Brașov.

Deocamdată, nu există informații despre eventuale victime sau persoane evacuate. Cauza incendiului și pagubele produse nu sunt cunoscute.

Intervenția pompierilor este în desfășurare.