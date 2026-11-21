Măsura vizează doar hotelurile de lux din Veneția. Autoritățile locale au aprobat majorarea taxei turistice maxime de la 5 euro la 9,50 euro.

Explicația este că Primăria are nevoie de fonduri pentru susține costurile generate de numărul mare de vizitatori care ajung anual în oraș.

În Veneția numărul turiștilor depășește de cel puțin 20 de ori populația rezidentă, potrivit datelor Institutului Național de Statistică din Italia (ISTAT).

Noua taxă a fost aprobată pe 20 noiembrie și va intra în vigoare în curând. Continuarea pe Mediafax Italia.