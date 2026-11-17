Westport, din comitatul Mayo, a fost votat „Cel mai bun loc de trai din Irlanda” de către publicația The Irish Times în 2012. Cu toate acestea, orășelul fermecător, cu arhitectură georgiană, situat pe coasta Atlanticului, rămâne surprinzător „de ignorat” de către turiști, anunță publicația Express.

Orașul de coastă, recunoscut oficial drept „Heritage Town” (oraș cu patrimoniu istoric), se află în mijlocul unei regiuni cu peisaje spectaculoase. Croagh Patrick, „Muntele Sfânt” al Irlandei, se află la doar opt kilometri de centrul orașului, vârful său conic dominând golful Clew Bay. Vârful montan este, deopotrivă, un loc de pelerinaj și o atracție turistică.

În ultima duminică din iulie, pelerinii credincioși parcurg un traseu dificil până în vârf. Acolo, ei vizitează o capelă, participă la Sfânta Liturghie și, adesea, îndeplinesc acte de penitență, urcând desculți sau în genunchi. La poalele muntelui se află Monumentul Național dedicat Marii Foamete (National Famine Memorial).

Ce le oferă turiștilor cel mai bun loc de trăit din Irlanda

Orașul în sine oferă vacanțe relaxante. Westport dispune de un centru elegant, construit în stil georgian, iar arcuri din piatră traversează aleea mărginită de copaci de-a lungul râului Carrowbeg. La marginea orașului se află Westport House and Gardens, o reședință istorică înconjurată de un domeniu perfect pentru o plimbare liniștită.

Orașul este extrem de bine întreținut, fapt ce reflectă o calitate ridicată a vieții. Westport a câștigat de trei ori, în 2001, 2006 și 2008, concursul irlandez „Tidy Towns” (dedicat localităților îngrijite). În zonă sunt și pub-uri cunoscute care găzduiesc muzicieni irlandezi tradiționali.

Vizitatorii se pot plimba de-a lungul cheiului sau în împrejurimile rurale. Una dintre atracții este zona Clew Bay. Acolo există aproximativ 120 de insule cu nume, la care se adaugă nenumărate formațiuni mai mici, care ies la iveală la reflux.

Bineînțeles, în jurul orașului sunt mai multe trasee dedicate drumeților și bicicliștilor. Acestea se întind pe zeci de kilometri și leagă localitatea de frumusețile naturale din regiune.