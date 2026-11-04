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Care sunt țările cu cea mai mare putere de cumpărare. România coboară o poziție în clasament

Puterea de cumpărare a cetățenilor UE a crescut, doar în ultimul an, cu 21.153 de euro. În clasamentul țărilor membre, România este codașă în 2026: a coborât cu o poziție, față de anul trecut.
Care sunt țările cu cea mai mare putere de cumpărare. România coboară o poziție în clasament
Coralia Frigea
04 nov. 2026, 09:21, Economic
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Până la finalul anului 2026, puterea de cumpărare a cetățenilor Uniunii Europene va crește cu 21.153 de euro, estimează un studiu „NIQ Purchasing Power Europe 2026”.

Pozițiile s-au schimbat în clasamentul țărilor membre privind puterea de cumpărare. În vârf se află țări precum Liechtenstein, Elveția sau Islanda, în timp ce România a ajuns în ultimele 10 poziții, pe locul 32.

România, codașă la puterea de cumpărare

Țara noastră ocupă anul acesta locul 32 din 42 de țări europene, la capitolul putere de cumpărare.

Puterea de cumpărare în România este în scădere și față de anul trecut, întrucât a coborât o poziție în clasament. Ea se ridică în 2026 la 11.283 de euro, pe cap de locuitor.

Față de media europeană, România obține un procent de 53%, aceasta fiind de 21.153 euro.

În România, clasamentul județelor din perspectiva puterii de cumpărare arată:

  • București: indice național 203.3;
  • Cluj: indice național 153.1;
  • Ilfov: indice național 152.3;
  • Timiș: indice național 146.0;
  • Sibiu: indice național 124.9;
  • Brașov: indice național 122.0;
  • Prahova: indice național 103.6;
  • Argeș: indice național 103.4;
  • Constanța: indice național 101.8;
  • Alba: indice național 99.3.

Cu o putere de cumpărare de 22.941 de euro pe cap de locuitor, Bucureștiul rămâne lider în topul orașelor cu cea mea mare putere de cumpărare.

Cum arată clasamentul țărilor UE

În total, până la finalul anului, europenii ar dispune de o putere de cumpărare de aproximativ 14,5 trilioane de euro. Bugetul, raportat la o locuință, poate fi utilizat la mai multe categorii de cheltuieli, inclusiv cele recurente.

Prin comparație cu valoarea de anul trecut, puterea de cumpărare prezintă o creștere nominală de 4,4%.

Distribuția puterii de cumpărare pe țări europene arată:

  • Liechtenstein: 78,520;
  • Elveția: 54,730;
  • Islanda: 44,692;
  • Luxemburg: 43,840;
  • Norvegia: 35,947;
  • Danemarca: 34,344;
  • Irlanda: 31,930;
  • Austria: 31,454;
  • Germania: 31,193;
  • Marea Britanie: 29,921;
  • Europa (în total): 21,153.

Primele 10 țări din clasamentul NIQ înregistrează o creștere a puterii de cumpărare peste media europeană.

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