Noua strategie a fost prezentată la Bruxelles de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, și de comisarul european responsabil pentru cultură și sport, Glenn Micallef.

Inițiativa urmărește să consolideze rolul sportului în societatea europeană, atât din perspectiva sănătății și educației, cât și a economiei și incluziunii sociale. Potrivit Comisiei Europene, sectorul sportiv contribuie cu 3,4% la PIB-ul Uniunii Europene și susține peste 6 milioane de locuri de muncă.

Pentru România, una dintre principalele provocări rămâne participarea redusă la activități fizice. Potrivit Eurobarometrului din 2026, 66% dintre români spun că nu practică niciodată sport sau exerciții fizice. Procentul este mai mare decât cel înregistrat în 2022, când se situa la 63%, în timp ce media europeană a scăzut de la 39%.

„Modelul Sportiv European, consolidat în inițiativa Comisiei Europene de astăzi, are obiectivul de a crește accesul la activități sportive. Acest lucru este important pentru sănătatea și educația Europei. De asemenea, este important să existe condiții de muncă echitabile pentru sportivi, antrenori și ceilalți profesioniști din domeniu”, a declarat Roxana Mînzatu.

Ce schimbări propune Comisia Europeană pentru sportul european

Printre măsurile propuse se numără creșterea investițiilor în infrastructura sportivă, printr-o coaliție europeană care ar urma să fie înființată în 2027. Aceasta va avea rolul de a identifica nevoile de infrastructură din statele membre și de a facilita accesul la finanțare publică și privată.

Comisia Europeană vrea, de asemenea, să încurajeze copiii să facă mai multă mișcare și să consolideze legătura dintre sport și educație. Inițiativa urmărește promovarea activităților fizice în afara ecranelor, în legătură cu programul Healthy Screens Pledge, inclus în pachetul european pentru educație.

Strategia vizează și condițiile de muncă ale persoanelor care activează în domeniul sportiv. Începând din 2027, Comisia intenționează să consolideze dialogul dintre angajatori și reprezentanții lucrătorilor, inclusiv în alte ramuri ale sportului decât fotbalul profesionist.

O altă direcție importantă privește protecția sportivilor împotriva abuzurilor, hărțuirii, violenței și discriminării. Pentru acest obiectiv, este prevăzută înființarea, în 2027, a unui grup de experți la nivel înalt, care va pregăti recomandări comune pentru prevenirea acestor situații.

Executivul european urmărește și o mai mare transparență în administrarea banilor din sport. Un studiu programat pentru 2027 va analiza modul în care sunt distribuite veniturile între sportul de performanță și cel de masă, precum și măsura în care finanțarea contribuie la creșterea participării și la pregătirea tinerilor sportivi.

Tot în 2027 ar urma să fie lansată inițiativa independentă EU Sportwatch, care va publica periodic analize și recomandări privind transparența, responsabilitatea și buna administrare a organizațiilor sportive.