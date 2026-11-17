Obiectivul este ca, în aproximativ trei ani, întregul oraș să fie branșat la rețeaua de gaze. Anunțul a fost făcut marți, după o discuție tehnică pe care edilul a avut-o cu ministrul Mediului, Natalia Intotero, privind Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA) pentru municipiul București.

„Am discutat despre măsuri concrete și despre un program guvernamental de finanțare prin care să eliminăm arderea combustibililor solizi (în sobele în care oamenii ard iarna tot ce le pică în mână) și să dezvoltăm un program de branșare la gaze, dedicat zonelor din București care nici până astăzi nu au fost branșate”, a transmis Ciucu, pe Facebook.

Potrivit edilului, Primăria va veni cu un program de investiții la care oamenii se vor putea înscrie voluntar.

„Ne propunem ca, în aproximativ trei ani, întregul oraș să fie branșat la gaze. În acest moment, avem aproximativ 20.000 de locuințe nebranșate, care se încălzesc cu combustibili solizi”, a precizat primarul Capitalei.

Un alt subiect abordat în discuția cu ministrul Mediului a fost publicarea normelor de aplicare a Legii nr. 155/2023 privind mobilitatea urbană durabilă.

„Am mai discutat despre necesitatea ca Ministerul Mediului și Ministerul Dezvoltării să publice normele de aplicare a Legii nr. 155/2023 privind mobilitatea urbană durabilă, care face referire și la 13 municipii din România, printre care și Bucureștiul”, a transmis Ciucu.

„Încercăm să reducem penalizările financiare”

De asemenea, primarul general a anunțat că a semnat o scrisoare comună adresată comisarului european pentru mediu, Jessika Roswall, prin care autoritățile și-au asumat aplicarea măsurilor de reducere a surselor de poluare a aerului din București.

„Astfel, prin acest angajament, pe care trebuie să-l dovedim prin fapte, încercăm să reducem penalizările financiare pe care le va suporta România din cauza procedurii de infringement privind calitatea aerului, în urma căreia România a fost trimisă de Comisia Europeană în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)”, spune edilul Capitalei.

Cipriain Ciucu a atras atenția și asupra efectelor poluării asupra sănătății, menționând riscul de cancer, bolile cardiovasculare și respiratorii, precum și decesele premature: „Dincolo de normele europene sau naționale, aerul poluat generează multă suferință: cancer, boli cardiovasculare și respiratorii, decese premature. Trebuie să facem ceea ce este corect pentru noi înșine, pentru copiii și concitadinii noștri, nu pentru că ne-o cer reglementările”.