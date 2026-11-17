Proiectul legislativ inițiat de parlamentarii liberali a primit vot favorabil în Comisia de muncă a Senatului, urmând să fie supus dezbaterii și votului în plen.



Vot favorabil în Comisia de muncă a Senatului

Deputata PNL Raluca Turcan a anunțat marți, într-un mesaj publicat pe Facebook, că inițiativa legislativă privind sprijinirea părinților care revin mai devreme în activitate a trecut de votul Comisiei de muncă a Senatului.

Propunerea urmărește modificarea mecanismului de stimulare a întoarcerii la serviciu, astfel încât părinții să nu mai piardă sprijinul financiar echivalent indemnizației pentru creșterea copilului.

„Părinții care revin mai devreme la serviciu ar putea primi, pe lângă salariu, suma integrală a indemnizației pentru creșterea copilului”, a transmis Raluca Turcan.

Potrivit inițiativei prezentate de parlamentara liberală, suma ar urma să fie acordată până la împlinirea vârstei de doi ani a copilului, respectiv trei ani în cazul copiilor cu dizabilități.

Ce s-ar schimba față de sistemul actual

Raluca Turcan a explicat că, în prezent, părinții care revin la muncă înainte ca bebelușul să împlinească șase luni beneficiază de un stimulent de inserție de 1.500 de lei.

În cazul revenirii mai târzii la serviciu, stimulentul este de 650 de lei.

În schimb, indemnizația medie pentru creșterea copilului se situează la aproape 4.000 de lei.

Diferența dintre indemnizație și stimulentul de inserție poate influența decizia familiilor privind momentul întoarcerii la muncă.

Prin noua propunere, stimulentul acordat părintelui care își reia activitatea ar avea aceeași valoare cu indemnizația de care ar fi beneficiat dacă rămânea în concediu.

Astfel, părintele ar putea încasa simultan salariul și sprijinul financiar calculat la nivelul indemnizației.

Raluca Turcan: Părinții trebuie să poată reveni la muncă fără să piardă sprijinul financiar

Inițiatorii proiectului susțin că măsura ar încuraja revenirea mai rapidă pe piața muncii, în special în cazul mamelor care doresc să își continue cariera profesională.

„Sprijinim părinții și încurajăm munca”, a declarat Raluca Turcan.

Aceasta consideră că noul mecanism ar oferi familiilor o libertate mai mare de alegere, fără ca întoarcerea la serviciu să presupună diminuarea sprijinului financiar primit pentru creșterea copilului.

Turcan a argumentat că valoarea stimulentului ar fi echivalentă cu suma pe care statul ar plăti-o în cazul continuării concediului, în timp ce reluarea activității profesionale ar genera venituri suplimentare la buget din impozite și contribuții.

Proiectul trebuie să treacă și de votul Parlamentului

Deși a primit vot favorabil în Comisia de muncă a Senatului, inițiativa legislativă nu a intrat în vigoare.

Pentru ca noile prevederi să poată fi aplicate, proiectul trebuie să parcurgă în continuare procedura parlamentară și să fie adoptat în forma necesară pentru a deveni lege.

Raluca Turcan a solicitat accelerarea dezbaterilor și introducerea proiectului pe ordinea de zi a plenului Senatului.

„Cer ca proiectul să ajungă cât mai repede la vot în plenul Senatului. Sper ca votul să fie favorabil!”, a transmis Turcan.