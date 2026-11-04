Părinții care se întorc mai devreme la serviciu ar putea primi până la 8.500 de lei lunar. Ce prevede un nou proiect de lege

Un proiect legislativ depus în Parlament propune ca stimulentul de inserție să fie egal cu indemnizația pe care părintele ar fi primit-o dacă rămânea în concediu.

Stimulentul de inserție ar putea crește de la 650 de lei la aproximativ 4.000 de lei

Propunerea legislativă L604/2026, inițiată de senatoarea Gabriela Horga și deputații Raluca Turcan, Robert Sighiartău și Ionel Bogdan, urmărește eliminarea diferențelor financiare care îi descurajează pe părinți să revină mai devreme pe piața muncii.

Potrivit unui comunicat al PNL, proiectul prevede ca stimulentul de inserție să fie stabilit la nivelul indemnizației pentru creșterea copilului de care ar fi beneficiat părintele în cazul continuării concediului.

În prezent, stimulentul este de 1.500 de lei lunar pentru părinții care reiau activitatea profesională înainte ca bebelușul să împlinească șase luni și de 650 de lei pentru cei care revin ulterior.

Prin comparație, indemnizația medie pentru creșterea copilului este de aproximativ 4.000 de lei lunar, potrivit datelor prezentate de inițiatori.

Astfel, pentru un părinte care ar fi avut dreptul la o indemnizație de 4.000 de lei, stimulentul ar urma să ajungă la aceeași valoare, dacă modificarea legislativă va fi adoptată.

Părinții ar putea reveni la muncă fără să piardă sprijinul financiar

Inițiatorii susțin că actualul sistem determină numeroși părinți să amâne reluarea activității profesionale, deoarece întoarcerea la serviciu presupune reducerea sprijinului financiar acordat de stat.

Noua formulă ar permite părinților să decidă momentul revenirii la muncă în funcție de nevoile familiei și de oportunitățile profesionale, fără ca stimulentul să fie inferior indemnizației la care ar fi avut dreptul.

Proiectul păstrează și stimulentul de 650 de lei acordat după împlinirea vârstei de doi ani a copilului, respectiv trei ani în cazul copiilor cu dizabilități, până la vârsta de trei ani, respectiv patru ani.

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Propunerea este justificată și prin situația demografică a României. Potrivit datelor invocate în comunicat, în 2025 s-au născut 145.725 de copii, cel mai redus număr înregistrat din 1930.

De asemenea, între recensămintele din 2011 și 2021, populația țării s-a diminuat cu peste un milion de locuitori.

Inițiatorii atrag atenția că părinții cu doi sau trei copii pot petrece șase ani sau chiar mai mult în afara pieței muncii, ceea ce poate afecta evoluția profesională și perspectivele de angajare.

Modificările propuse nu sunt încă în vigoare, fiind necesară parcurgerea procedurii parlamentare și adoptarea legii pentru ca noile reguli să poată fi aplicate.