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Pensii indexate din 2027, CASS eliminat pentru mamele cu copii mici, în programul lui Niculescu / Bunicii pot prelua concediul de creștere a copilului

Programul de guvernare al lui Luca Niculescu prevede reluarea indexării pensiilor din 2027, eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele cu copii sub doi ani și pentru veteranii de război, precum și modificări ale indemnizației pentru creșterea copilului.
Pensii indexate din 2027, CASS eliminat pentru mamele cu copii mici, în programul lui Niculescu / Bunicii pot prelua concediul de creștere a copilului
sursa foto: pexels.com
Laura Buciu
15 oct. 2026, 20:08, Social
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Aplicarea unor măsuri va depinde de identificarea resurselor bugetare necesare.

Potrivit programului, pensiile ar urma să fie din nou indexate începând cu anul 2027. Programul de guvernare nu precizează însă procentul majorării, ci doar că indexarea trebuie corelată cu resursele disponibile și cu obiectivele de reducere a deficitului bugetar.

O altă măsură propusă vizează eliminarea CASS pentru mamele care au copii cu vârsta sub doi ani, precum și pentru veteranii de război. Implementarea acestei prevederi este condiționată de identificarea unor surse de finanțare compensatorii.

Modificări pentru părinții care revin la serviciu

Programul de guvernare propune și schimbări privind indemnizația pentru creșterea copilului, în funcție de momentul în care părintele revine la serviciu.

Astfel, părinții care se întorc voluntar la muncă atunci când copilul are între șase și 12 luni ar putea beneficia de indemnizație pentru încă șase luni. În cazul celor care revin la serviciu după ce copilul împlinește vârsta de 12 luni, indemnizația ar urma să fie acordată pentru încă trei luni.

Potrivit programului de guvernare, în aceste perioade indemnizația nu ar urma să fie cumulată cu stimulentul de inserție.

O altă propunere prevede posibilitatea ca bunicii angajați să preia concediul pentru creșterea copilului, cu acordul părinților.

Pachet de solidaritate pentru familiile vulnerabile

Programul de guvernare include și un pachet de solidaritate care ar urma să fie prevăzut în bugetul pentru anul 2027.

Măsurile ar viza în special gospodăriile cu venituri reduse, familiile cu cel puțin trei copii, familiile monoparentale și persoanele cu dizabilități.

Nu sunt precizate valoarea ajutoarelor sau calendarul exact al acordării acestora.

Măsurile sociale propuse urmează să fie corelate cu posibilitățile bugetare și cu obiectivele fiscale asumate de Guvern.

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