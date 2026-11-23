Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis că, în cazul părinților care obțin venituri din drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, indemnizația pentru creșterea copilului trebuie calculată fără reducerea bazei de calcul cu 40%, procent utilizat la stabilirea impozitului.

Decizia îi vizează, de exemplu, pe jurnaliștii, scriitorii, fotografii sau artiștii care obțin venituri din drepturi de autor. Aceștia pot beneficia de indemnizații mai mari, deoarece la stabilirea sumelor se iau în considerare veniturile realizate, din care se scad doar impozitul și, unde este cazul, contribuțiile sociale obligatorii.

Prin Decizia nr. 15 din 23 noiembrie 2026, Înalta Curte a admis o sesizare a Curții de Apel Iași, stabilind modul în care trebuie aplicate prevederile legii privind indemnizația pentru creșterea copilului.

Reducerea de 40%, doar pentru impozit

Codul fiscal permite persoanelor care obțin anumite venituri din drepturi de autor să scadă 40% din suma brută atunci când își calculează venitul supus impozitării. Această reducere, numită deducere forfetară, este utilizată la calcularea impozitului, dar nu și la stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului.

De exemplu, pentru un venit brut de 5.000 de lei din drepturi de autor, deducerea de 40% reprezintă 2.000 de lei. Astfel, venitul luat în considerare la calcularea impozitului este de 3.000 de lei.

În schimb, la stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului, calculul pornește de la întreaga sumă de 5.000 de lei, din care se scad impozitul datorat și, dacă este cazul, contribuțiile sociale obligatorii.

„Venitul relevant se determină fără diminuarea acestuia cu cota forfetară de 40% utilizată de Codul fiscal, fiind scăzute numai impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale”, se arată în comunicatul ÎCCJ.

Cum se calculează indemnizația pentru creșterea copilului

Conform OUG nr. 111/2010, indemnizația lunară pentru creșterea copilului reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

Legislația stabilește un plafon maxim de 8.500 de lei lunar, iar valoarea minimă este calculată în funcție de indicatorul social de referință.

De indemnizație pot beneficia, în condițiile legii, atât persoanele care obțin venituri din salarii, cât și cele care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală sau activități agricole.

Decizia pronunțată luni de Înalta Curte privește exclusiv modul de calcul aplicabil veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală. Regulile generale de acordare a indemnizației rămân aceleași.

De ce a intervenit Înalta Curte

Problema calculării indemnizației a generat interpretări diferite în instanțele din România.

Colegiul de conducere al Curții de Apel Iași a sesizat Înalta Curte printr-un recurs în interesul legii, procedură prin care judecătorii instanței supreme stabilesc cum trebuie interpretată o prevedere legală aplicată diferit de instanțele din țară.

Hotărârea devine obligatorie pentru instanțe de la data publicării în Monitorul Oficial, potrivit articolului 517 alineatul (4) din Codul de procedură civilă.