UPDATE 11:15 Focul nu a fost stins în totalitate

Pompierii încă intervin la fața locului pentru a stinge focul. Pe imaginile surprinse se vede cum pompierii încă se luptă pentru a stinge incendiul. Etajele superioare ale clădirii continuă să fumege, în ciuda ploii de afară. La fața locului sunt cinci mașini de pompieri. Imaginile au fost surprinse în jurul orei 11:00.

Știrea inițială: Incendiul apărut la mansarda Hotelului Alpin, din Poiana Brașov, nu a fost stins până luni dimineața, la mai bine de 11 ore de când a izbucnit.

Clădirea folosită în scopuri turistice încă arde, însă localizat. Autoritățile spun că misiunea le este îngreunată de acoperiș, care este realizat din două straturi de tablă.

„Intervenție deosebit de dificilă”

ISU Brașov califică intervenția echipajelor sale ca fiind „deosebit de dificilă” și mai explică stadiul în care au ajuns pompierii. Aceștia încă lucrează la localizarea și lichidarea tuturor focarelor.

„Este necesară îndepărtarea învelitorii și intervenția atât la nivelul acoperișului, cât și pe fațadele clădirii, unde configurația construcției și dificultatea accesului îngreunează semnificativ operațiunile de stingere”, a mai transmis ISU Brașov.

Camere cu termoviziune și drone

Autoritățile brașovene mai menționează că, pentru finalizarea misiunii, sunt asistați de camere cu termoviziune, dar și de o dronă aeriană, cu care încearcă să contribuie la evaluarea situației operative și monitorizarea focarelor de incendiu.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență mai precizează că echipajele care luptă cu incendiul din Poiana Brașov sunt schimbate periodic, pentru a menține condițiile de siguranță.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Brașov, au fost afectate atât acoperișul, cât și mansarda și ultimele trei etaje ale clădirii. Suprafața totală este de aproximativ 2.000 de metri pătrați.

150 de persoane au fost evacuate noaptea trecută din Hotelul Alpin, unde erau cazați. Autoritățile menționează că nu s-au înregistrat victime.