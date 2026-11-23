Președintele PSD a fost întrebat luni, în cadrul unei conferințe de presă după ședința Biroului Politic Național, dacă formațiunea va susține prelungirea și în 2027 a ajutorului de 50 de lei acordat persoanelor vulnerabile pentru plata facturilor la energie electrică, în condițiile în care furnizorii au început să transmită oferte cu prețuri de până la 2 lei/kWh.

„Evident, evident”, a spus Grindeanu, întrebat dacă va susține continuarea acestei măsuri de sprijin.

În legătură cu o eventuală majorare a cuantumului sprijinului oferit persoanelor vulnerabile, care în prezent este de 50 de lei pe lună, Grindeanu a precizat că Guvernul așteaptă raportul privind situația energetică și rectificarea bugetară.

„Nu mă duc în această zonă atâta timp cât aștept raport, aștept rectificare și așteptăm să discutăm despre buget”, a declarat liderul PSD.

Chiar dacă nu a oferit un răspuns clar în privința cuantumului sprijinului financiar, Grindeanu a subliniat că persoanele vulnerabile vor beneficia de acest beneficiu.

„Evident că persoanele vulnerabile vor fi ajutate”, a subliniat social-democratul.

În cadrul conferinței, Grindeanu a menționat că în urma unei discuții purtate săptămâna trecută cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, i-a cerut să prezinte premierului Luca Niculescu un plan coerent privind prețurile la energie.

„Eu i-am cerut (lui Chisăliță – n.r.) să-i prezinte domnului Luca Niculescu un plan cât se poate de coerent, un plan de țară, din perspectiva prețului, dacă vreți, la energie. Am mai spus aceste lucruri. Eu cred că asta e prima prioritate pe care trebuie să o avem ca țară”, a explicat acesta.

Grindeanu a mai spus că energia ieftină este una dintre condițiile necesare pentru repornirea economiei și s-a declarat optimist că ministrul Energiei va veni cu un plan în acest sens.