Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu-Viziteu (USR), a afirmat luni, într-o intervenție la RFI, faptul că propunerea PSD privind reorganizarea administrativ-teritorială reprezintă un pas înainte și a subliniat că USR susține, la rândul său, o reformă în acest domeniu, însă cu un prag de comasare mai ridicat.

„Noi, la USR, am fi interesați ca acest prag de comasare să fie mult mai mare, localitățile rezultate să aibă minim 10.000 de locuitori. Sunt diverse studii internaționale care arată că o eficiență mai mare o ai începând de la 10.000 de beneficiari ai diverselor servicii publice”, a spus edilul Bacăului la RFI.

Totuși, el a atras atenția asupra faptului că reforma trebuie să includă mecanisme prin care să fie asigurate investiții și în comunitățile care își pierd primăriile sau consiliile locale.

„Este o discuție ce se întâmplă cu alocarea fondurilor, atunci când două localități sau două regiuni se unesc. În mod normal, aici ar trebui să existe o perioadă minimală în care să se asigure un anumit grad de investiții în localitățile în care primăriile sau consiliile județene au dispărut, astfel încât să nu existe disparități. (…) Să nu se facă o concentrare pe anumiți poli și în rest să fie Valea Plângerii, pentru că apar probleme sociale mari, apare șomaj, care afectează bugetul de stat, apare o presiune mult mai mare pe infrastructura de mobilitate”, a subliniat Stanciu-Viziteu.

„E important cum se va ajunge la un proiect final”

Primarul Bacăului a apreciat drept constructive propunerile PSD și a salutat faptul că social-democrații au lansat o dezbatere privind reorganizarea administrativ-teritorială.

„[Propunerile] sunt constructive, cred. Faptul că au lansat această dezbatere și par hotărâți să o ducă până la capăt mi se pare un lucru de bun augur și care trebuia să fie de mult timp făcut”.

Acesta a subliniat că proiectul final trebuie să fie rezultatul unei dezbateri consistente și să nu permită eventuale avantaje electorale obținute prin comasarea unor localități.

„Per total, USR nu se opune reformei administrative, dar este important cum se va ajunge la un proiect final”, a conchis Stanciu-Viziteu.

Proiectul PSD privind reorganizarea administrativ-teritorială prevede comasarea comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori și a orașelor cu o populație sub 10.000 de locuitori. Într-un astfel de scenariu, între 15.000 și 18.000 de aleși locali nu ar mai ocupa funcții începând din 2028.