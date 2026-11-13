Prima pagină » Politic » Reforma administrativă, între economii la buget și investiții. Ce s-ar schimba pentru locuitorii comunelor comasate

Reforma administrativă, între economii la buget și investiții. Ce s-ar schimba pentru locuitorii comunelor comasate

Vicepreședintele PSD Dragoș Benea a prezentat vineri cinci categorii de beneficii pe care reorganizarea administrativă le-ar putea aduce locuitorilor comunelor, de la servicii publice și infrastructură până la dezvoltarea economică a comunităților.
Reforma administrativă, între economii la buget și investiții. Ce s-ar schimba pentru locuitorii comunelor comasate
Sursa foto: Facebook/Dragos Benea
Maria Miron
13 nov. 2026, 14:46, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Într-un mesaj publicat vineri, liderul PSD Dragoș Benea a explicat ce schimbări ar putea apărea în comunele rezultate din reorganizarea administrativ-teritorială. Potrivit acestuia, unificarea administrațiilor locale ar permite reducerea cheltuielilor de funcționare și folosirea unei părți mai mari din bugetele locale pentru investiții și servicii publice.

„Cetățenii în centrul reformei. O mică parte din beneficiile reorganizării administrativ-teritoriale”, a scris Benea în mesajul care însoțește explicațiile.

Mai puține cheltuieli administrative

Primul argument prezentat de social-democrat privește reducerea costurilor de funcționare a primăriilor. Prin comasarea comunelor, numărul funcțiilor de conducere și al structurilor administrative ar urma să scadă, iar banii economisiți ar putea fi utilizați pentru alte cheltuieli locale.

„Scad cheltuielile de funcționare ale primăriei, astfel încât rămân mai mulți bani în comună pentru cetățeni, nu pentru plata indemnizațiilor aleșilor locali”, a menționat Benea.

Potrivit acestuia, administrațiile rezultate din comasare ar dispune astfel de bugete mai mari, care ar permite finanțarea unor lucrări și servicii dificil de susținut în prezent de comunele cu venituri reduse.

Conform estimărilor prezentate anterior de liderul PSD, între 15.000 și 18.000 de funcții de primari, viceprimari și consilieri locali ar putea dispărea prin reorganizarea administrativ-teritorială, începând cu alegerile locale din 2028.

Ce ar putea aduce reorganizarea

În privința infrastructurii, Benea susține că reorganizarea ar permite realizarea unor investiții care să deservească mai multe sate, inclusiv extinderea rețelelor de apă, canalizare și gaze naturale, precum și modernizarea iluminatului public.

„Se construiesc drumuri mai bune, care nu se mai termină la marginea unui sat, ci conectează eficient mai multe comunități între ele”, a explicat liderul PSD.

În domeniul educației, potrivit acestuia, comunele rezultate din comasare ar putea dispune de mai multe fonduri pentru modernizarea școlilor și grădinițelor.

În ceea ce privește sănătatea, Benea consideră că localitățile cu o populație mai numeroasă și cu infrastructură sanitară modernizată ar putea atrage mai ușor medici de familie și personal medical, ceea ce ar îmbunătăți accesul locuitorilor la servicii medicale.

Mai mulți polițiști locali și oportunități economice, în scenariul prezentat de PSD

Benea include printre posibilele rezultate ale reorganizării și dezvoltarea serviciilor sociale, în special a celor destinate persoanelor vârstnice.

Potrivit explicațiilor sale, comunele cu bugete mai mari ar putea finanța construirea unor așezăminte pentru seniori și extinderea serviciilor de asistență socială.

Liderul PSD menționează și posibilitatea creșterii numărului de polițiști locali, în funcție de resursele și nevoile comunităților rezultate din comasare.

În privința dezvoltării economice, acesta susține că unificarea comunelor ar putea înlesni investițiile în agricultură, prin valorificarea unor suprafețe mai mari de teren, și ar putea crea oportunități economice în localitățile care au pierdut locuitori.

„Există mai mulți bani pentru viitorul comunei: chiar și în zonele depopulate, comasarea comunelor creează oportunități reale pentru ca oamenii să rămână acasă”, a explicat social-democratul.

Ce presupune reforma administrativ-teritorială

Reorganizarea administrativ-teritorială discutată la nivelul coaliției de guvernare vizează reducerea numărului de administrații locale prin comasarea unor comune și orașe. Unul dintre scenariile prezentate de PSD ia în calcul comunele cu mai puțin de 3.000 de locuitori și orașele care nu ating pragul de 10.000 de locuitori.

Potrivit datelor prezentate anterior de Dragoș Benea, peste 450 de unități administrativ-teritoriale au mai puțin de 1.500 de locuitori, iar aproximativ 1.100 au o populație de până la 3.000 de locuitori.

Printre criteriile discutate pentru reorganizare se numără populația, sustenabilitatea economică, capacitatea administrativă, legăturile de transport și accesul la servicii publice.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Un secret bine păzit la Înalta Curte: cum a fost extras din pușcărie primarul din Cernavodă, după o condamnare definitivă de 4 ani pentru corupție, cu un prejudiciu de 9,3 milioane de lei
G4Media
S-a aflat acum! Cine e tânărul de 21 de ani care a intervenit în bătaia dintre starul UFC și luptătorii din Daghestan
GSP.ro
Numele tău de familie se termină cu „-escu”? Cine sunt strămoșii tăi, de fapt
Gandul
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Cancan
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Prosport
PSD, principalul aspirator de suveraniști și traseiști. Noua harta politică a Parlamentului României.
Libertatea
Ce fac credincioșii de Lăsatul Secului. Obiceiuri de respectat pe 14 noiembrie, înainte de Postul Crăciunului!
CSID
O Dacia Duster 2025 este scoasă la vânzare cu mai puțin de 50.000 KM la bord. Ce preț cere proprietarul?
Promotor