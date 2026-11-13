PNL face apel către Guvern și Ministerul de Interne să mențină ordinea publică la protestul anunțat de AUR: Extremiștii trebuie împiedicați să transforme Capitala României în scena unor violențe ca în Franța

Avertismentul liberalilor privind eventuale violențe

Liberalii au solicitat autorităților responsabile să adopte măsurile necesare pentru menținerea ordinii publice în București, avertizând asupra posibilelor acte de vandalism aferente protestului.

„Partidul Național Liberal solicită Guvernului și Ministerului Afacerilor Interne să ia toate măsurile necesare pentru respectarea legii și menținerea ordinii publice în București, în contextul manifestației pe care AUR și susținătorii prorusului Călin Georgescu intenționează să o desfășoare ilegal pe 14 noiembrie. Facem direct răspunzători Guvernul PSD și liderii AUR de tulburările și vandalismele care ar putea rezulta dintr-un miting neautorizat, în contextul încălcării legii și al absenței măsurilor care se impun pentru aplicarea ei”, se arată în comunicatul de presă publicat pe Facebook de PNL.

„Extremiștii trebuie împiedicați să transforme Capitala României în scena unor violențe publice de tipul celor pe care le-am văzut săptămânile trecute în Franța, Italia sau Belgia”, au subliniat liberalii.

Suprapunerea cu meciul România-Polonia

Formațiunea și-a arătat susținerea față de pozițiile exprimate de primarul Municipiului București, Ciprian Ciucu, avertizând în același timp că manifestația este programată în paralel cu desfășurarea partidei România – Polonia din Liga Națiunilor la fotbal.

„Libertatea de exprimare și dreptul la protest sunt garantate într-o societate democratică, însă ele trebuie exercitate în cadrul legii, fără provocări și fără violențe. Dacă o manifestație nu îndeplinește condițiile legale de organizare, autoritățile au obligația să acționeze în limitele competențelor lor și să prevină problemele. Susținem poziția primarului municipiului București, Ciprian Ciucu, în sensul aplicării legii și al efortului de prevenire a oricăror incidente. PNL atrage atenția că manifestația anunțată de AUR coincide cu desfășurarea meciului de fotbal România – Polonia și cu prezența în Capitală a unor grupuri importante de suporteri. Această suprapunere impune măsuri suplimentare de prevenție, pentru a evita eventuale confruntări sau încercări de provocare a unor violențe”, a mai precizat formațiunea din Modrogan.

Contextul apelului la protest

PNL a lansat critici și la adresa AUR, acuzând că partidul lui George SImion se asociază cu formațiuni politice străine care au adoptat poziții dure la adresa românilor din diaspora.

„Subliniem de asemenea încercarea AUR de asociere la manifestația neautorizată a reprezentanților unor formațiuni politice extremiste din străinătate, care s-au remarcat de-a lungul timpului prin declarații xenofobe la adresa românilor care locuiesc în diferite țări europene. Acest lucru arată că AUR este împotriva românilor, tolerându-i pe cei care-i disprețuiesc și-i atacă pe români”, a mai notat PNL.

Poziția PNL vine după ce președintele AUR, George Simion, a lansat un apel la protest, în fața Primăriei Capitalei, ca reacție la respingerea solicitărilor depuse de trei persoane fizice pentru organizarea manifestației de la Palatul Parlamentului.