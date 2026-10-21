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Călin Georgescu, vizat într-un nou dosar penal. Percheziții la vila din Mogoșoaia după o încercare de depistare și bruiere a microfoanelor montate de DIICOT

Procurorii DIICOT - Structura Centrală și polițiștii Direcției de Investigații Criminale efectuează, miercuri, percheziții domiciliare într-un nou dosar penal care îl vizează pe Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat că a apelat la o firmă specializată pentru a-i scana locuința sa din Mogoșoaia cu scopul de a identifica și perturba tehnica de supraveghere audio-video instalată de anchetatori.
Călin Georgescu, vizat într-un nou dosar penal. Percheziții la vila din Mogoșoaia după o încercare de depistare și bruiere a microfoanelor montate de DIICOT
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Departamentul Justiție
21 oct. 2026, 14:07, Social
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„Astăzi, 21 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat și instigare) și tentativă la infracțiunile de alterarea integrității datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice”, a transmis DIICOT, conform Gândul

Audieri la DIICOT

Surse judiciare au precizat că descinderile au vizat vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, acesta fiind condus la audieri la sediul DIICOT – Structura Centrală. În fața anchetatorilor a fost adus și un bărbat în vârstă de 35 de ani, identificat ca fiind specialistul care a realizat operațiunile tehnice de căutare și bruiere a mijloacelor de monitorizare. 

Potrivit anchetei, la data de 26 septembrie 2026, Călin Georgescu i-ar fi solicitat bărbatului de 35 de ani să îi verifice imobilul din comuna Mogoșoaia. Scopul acțiunii a fost identificarea mijloacelor tehnice de interceptare audio-video montate de organele de urmărire penală și alterarea datelor ori perturbarea sistemelor informatice folosite pentru supravegherea tehnică. 

Demersul a avut loc la scurt timp după percheziția din 21 septembrie 2026, din dosarul privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. 

„Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților”, au mai transmis autoritățile.  

Ce acuzații aduc procurorii

Persoana care a efectuat scanarea tehnică este Vlad Alin Zamfir, reprezentant al firmei SMT DISCRET MISSION SRL. Acesta este cercetat pentru operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și tentativă la alterarea integrității datelor și perturbarea funcționării sistemelor informatice.

La rândul său, Călin Georgescu este vizat pentru instigarea la aceste fapte, anchetatorii reținând că acesta a solicitat în mod expres utilizarea unor dispozitive speciale pentru neutralizarea tehnicii judiciare.

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