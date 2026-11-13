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Disputa privind protestul de sâmbătă ajunge în instanță. Anunțul lui George Simion

George Simion a anunțat că instanța urmează să analizeze vineri disputa privind manifestația programată sâmbătă în București, în sprijinul lui Călin Georgescu. Potrivit liderului AUR, Primăria Capitalei a respins cererile depuse de cele trei persoane care și-au asumat organizarea protestului.
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Maria Miron
13 nov. 2026, 11:36, Politic
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Liderul AUR a declarat vineri, într-o conferință de presă susținută alături de europarlamentarul Gheorghe Piperea, că disputa privind organizarea protestului anunțat de AUR va ajunge în instanță în cursul după-amiezii. Potrivit lui Simion, judecătorii urmează să stabilească dacă răspunsul transmis de Primăria Capitalei celor trei persoane fizice care și-au asumat organizarea protestului reprezintă un refuz al manifestației.

„Vor avea o înfățișare la tribunal astăzi, după-masă, să aprecieze instanța dacă ceea ce a trimis primarul Ciucu este un refuz sau nu”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a precizat că persoanele care au inițiat demersul se numără printre protestatarii din fața Arestului Central din București.

George Simion: „Le-am oferit consiliere juridică celor care au depus cerere”

Disputa privește manifestația programată sâmbătă, 14 noiembrie, în zona Parcului Izvor, lângă Palatul Parlamentului, în sprijinul lui Călin Georgescu.

Solicitările adresate Primăriei Capitalei au fost depuse de persoane fizice. Prima cerere a fost formulată de Jereb Mihai Florin și Constantin Claudiu-Laurențiu, iar o altă solicitare a fost depusă de artistul Nicolae Voiculeț. Ambele au fost respinse de municipalitate.

Potrivit liderului AUR, solicitarea lui Nicolae Voiculeț viza un protest împotriva președintelui Nicușor Dan, la care era estimată participarea a aproximativ 5.000 de persoane.

AUR nu a depus o cerere pentru organizarea unui protest, iar reprezentanții partidului au precizat anterior că formațiunea nu este organizatorul manifestației din Parcul Izvor, chiar dacă își mobilizează membrii. George Simion susține că a oferit asistență juridică persoanelor care au depus solicitările și că partidul pune la dispoziție resurse pentru desfășurarea manifestației.

„Am făcut eu pașii necesari, le-am oferit consiliere juridică, asistență celor care au depus cerere”, a declarat George Simion.

„Au fost mai multe cereri depuse, respinse, toate. Minte primarul Ciucu când spune că nu a văzut nicio cerere”, a mai afirmat Simion.

Ciucu: AUR nu a depus nicio cerere pentru autorizarea unui protest

Joi, primarul general Ciprian Ciucu a precizat că nu are cunoștință despre o cerere de autorizare depusă de AUR pentru protestul anunțat de George Simion în fața Primăriei Capitalei.

„Eu nu știu să fi primit din partea partidului AUR vreo cerere de autorizare”, a declarat Ciucu.

Primarul general a explicat că solicitările sunt analizate de o comisie care ține cont de evaluările specialiștilor privind siguranța participanților și riscurile de securitate.

Ciucu a menționat existența unor îndemnuri la violență identificate pe rețelele sociale și organizarea unui meci important în București, în aceeași zi.

„Comisia ia decizii în baza acestor recomandări. Deci nu primarul ia decizia”, a afirmat edilul.

Întrebat și despre acuzațiile lui George Simion potrivit cărora președintele Nicușor Dan s-ar fi interesat de organizarea protestului prin intermediul consilierilor primarului, Ciucu a răspuns: „Habar n-am despre ce vorbește domnul Simion”.

Gheorghe Piperea: Ciucu va fi responsabil pentru eventualele incidente

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea l-a acuzat pe Ciprian Ciucu că a împiedicat desfășurarea manifestației și a susținut că responsabilitatea pentru eventualele incidente revine primarului general și municipalității.

Piperea a argumentat că dreptul la întrunire este garantat de Constituție și că organizatorii trebuie să notifice autoritățile, nu să solicite o autorizație în sensul susținut de primarul general.

„De vreme ce domnul Ciucu a respins, a interzis de fapt acest protest, înseamnă că a luat de pe capul organizatorilor toată responsabilitatea pentru ce s-ar putea întâmpla și a preluat această responsabilitate el însuși și primăria”, a declarat Piperea.

Europarlamentarul a afirmat că manifestația ar urma să fie pașnică, dar a atribuit primarului general răspunderea pentru eventualele incidente.

„Protestul de mâine, cu excepția unor provocări, nu va avea niciun fel de incident neplăcut. Dar dacă acest lucru se va fi întâmplat, va fi fost din cauza domnului Ciucu”, a spus Piperea.

Simion: Mă voi alătura manifestanților

George Simion a precizat că este dispus să colaboreze cu Jandarmeria, Poliția și Poliția Rutieră pentru desfășurarea manifestației în condiții de siguranță.

Liderul AUR a confirmat că va participa personal la protest.

„Eu mâine voi ieși din clădirea Parlamentului și mă voi alătura manifestanților”, a declarat acesta.

George Simion anunțase încă de joi că partidul va susține un protest separat, programat sâmbătă, de la ora 10.00, în fața Primăriei Capitalei, ca reacție la respingerea solicitărilor depuse de cele trei persoane fizice pentru manifestația programată de la ora 14.00, în zona Parlamentului.

Potrivit acestuia, protestul din fața Primăriei Capitalei va fi un răspuns la ceea ce a numit un atac la libertatea adunărilor publice din partea lui Ciprian Ciucu.

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