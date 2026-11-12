Conducerea ECR vine la București pentru a-l susține pe George Simion. Adam Bielan și Antonio Giordano, prezenți la Forum Europa

Adam Bielan și Antonio Giordano – președintele și, respectiv, secretarul general al Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) – vor veni în acest weekend la București pentru a-l susține pe președintele partidului AUR, George Simion.

Cei doi vor participa la Forum Europa, eveniment organizat de AUR la Palatul Parlamentului și care se va desfășura în perioada 13-15 noiembrie.

Vizita conducerii ECR are loc cu prilejul celui mai mare eveniment internațional organizat de AUR până acum, care va reuni la București reprezentanți ai formațiunilor conservatoare și suveraniste din mai multe state europene. Participarea lui Adam Bielan și Antonio Giordano reprezintă un gest de susținere politică pentru președintele AUR, George Simion, și reflectă relațiile apropiate ale acestuia cu conducerea familiei politice europene din care face parte.

George Simion ocupă funcția de vicepreședinte executiv al ECR, din care fac parte formațiuni precum Fratelli d’Italia, partidul premierului italian Giorgia Meloni, și Lege și Justiție (PiS), partidul polonez asociat președintelui Karol Nawrocki.

Forum Europa este organizat ca o replică la conferința Eurosfat, desfășurată în aceeași perioadă la București, unde este anunțată participarea lui Nicușor Dan. La eveniment va fi prezent și fostul premier belgian Guy Verhofstadt, care își va lansa cartea „Înfrângerea trumpismului”. În contrapondere, reuniunea organizată de AUR aduce în prim-plan viziunea conservatoare și suveranistă asupra viitorului Uniunii Europene, cu accent pe identitatea națională, suveranitatea statelor membre și cooperarea dintre națiuni.

Pe lângă participarea la Forum Europa, cei doi lideri ai ECR vor observa și protestul programat sâmbătă, 14 noiembrie, începând cu ora 14:00, în Parcul Izvor, în fața Palatului Parlamentului.

Programul vizitei va continua duminică, 15 noiembrie, când Adam Bielan și Antonio Giordano vor participa la un panel organizat în cadrul Forum Europa și la înființarea grupurilor de prietenie România-Polonia și România-Italia.