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Ce se întâmplă cu administrația locală a Capitalei, după comasări. Benea: Populația și demografia trebuie să fie un criteriu

Dragoș Benea, responsabilul pentru reforma administrativ-teritorială, a declarat că aceasta ar putea viza și desființarea Primăriei Capitalei.
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Coralia Frigea
11 nov. 2026, 22:25, Politic
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Dragoș Benea, responsabilul pentru reforma administrativă, a declarat miercuri că aceste comasări ar putea avea efecte și la nivelul administrației locale din București.

Mai exact, social-democratul a declarat că, în urma discuțiilor pe care le va avea cu ministerul Dezvoltării, Primăria Capitalei ar putea dispărea.

Poate fi o discuție, dar nu pot eu să speculez în această seară. Maramureș cu Satu Mare poate fi foarte bine un județ mai puternic și mai pregătit să absoarbă fondul europene. Înțeleg că Ialomița cu Călărașul deja se gândesc la o comasare voluntară, dacă pot să spun așa. […] În orice analiză de cost-beneficiu, populația și demografia tindtrendul demografic să fie un criteriu”, a declarat social-democratul.

Ce se va întâmplă cu Consiliul Local al Capitalei

Responsabilul pentru reformă a spus că grupul de lucru nu a început cu reforma la nivelul Bucureștiului. Totuși, acesta a avertizat că vor urma discuții și legate de Consiliul Local.

Noi o să dezbatem în grupul de lucru. Chiar nu am început cu Bucureștiul”, a mai spus Benea.

Dacă Primăria Bucureștiului ar fi desființată, la nivel administrativ ar rămâne cele șase primării de sector.

Vicepreședintele PSD Dragoș Benea declara luni că și județele vor fi vizate de reforma administrativ-teritorială.

„Dacă nu ne atingem și nu atacăm și această problemă a reconfigurării județelor, degeaba ne-am apucat. Cu siguranță, atâta timp cât coordonez acest grup de lucru (privind reforma teritorială – n.r.), va fi atacată și problema județelor”, spunea Dragoș Benea la G4Media. 

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