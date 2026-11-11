„Campionii” de ieri ai reformei administrative cer acum să fie încetinită. Lider PSD: „Trebuie să depășim ipocrizia acestor «farfuridi»”. Până la 18.000 de funcții locale ar putea dispărea

Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, îi critică pe cei care susțineau reorganizarea administrativ-teritorială, dar care cer acum temperarea reformei. Potrivit liderului PSD, aceștia pledau în primăvară pentru urgentarea reorganizării și chiar pentru desființarea comunelor care nu se pot susține economic, iar acum, deși discuțiile abia au început, cer ca reforma să fie încetinită.

„Campionii” reformei s-au răzgândit

„Au trecut doar câteva zile de la conferința de presă de luni, când am anunțat criteriile asupra cărora am căzut de acord pentru pregătirea și demararea reformei administrativ-teritoriale, că au și apărut inevitabilii ipocriți de serviciu”, a explicat Benea.

„Azi, deși suntem abia la începutul discuțiilor, acești «campioni» de ieri ai reformei ne spun că trebuie s-o lăsăm mai moale și că, de fapt, reforma administrativ-teritorială nici nu mai e chiar așa de necesară”, a adăugat liderul PSD.

Benea susține că vocile critice provin din anturajul fostului guvern, despre care afirmă că a vorbit mult despre reorganizare, fără să facă nimic concret.

„Dar cred că trebuie să depășim ipocrizia acestor «farfuridi» gălăgioși, care vor să se revizuiască, dar să nu se schimbe nimica (după ce în primăvară își rupeau cămășile de pe ei pentru reorganizare și comasare)”, a transmis șeful PSD Bacău.

Până la 18.000 de funcții de primari, viceprimari și consilieri ar putea dispărea

Dragoș Benea a explicat că reforma administrativ-teritorială urmărește două obiective: reducerea substanțială a cheltuielilor cu aparatul administrativ și creșterea calității serviciilor publice.

Potrivit acestuia, nicio localitate nu va dispărea, întrucât reorganizarea nu presupune modificarea arhitecturii administrative consacrate de Constituție. În schimb, ar putea fi eliminate între 15.000 și 18.000 de funcții de aleși locali, respectiv cele de primari, viceprimari și consilieri.

Social-democratul spune că reforma trebuie pregătită cu atenție, după principiul „măsoară de 10 ori, înainte de a tăia o dată”. „Noi suntem încă la măsurat”, afirmă Benea, care precizează că procesul va implica Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Muncii și Ministerul Fondurilor Europene.

Care sunt criteriile reorganizării administrativ-teritoriale

Printre criteriile care vor sta la baza reformei se numără demografia, capacitatea administrativă, sustenabilitatea economică, accesibilitatea, conectivitatea și serviciile publice locale.

Benea susține că aceste date trebuie corelate printr-un mecanism instituțional care să evite subiectivismul și deciziile arbitrare. Procesul va include consultări locale transparente, prin intermediul comitetelor județene pentru reorganizare, respectarea angajamentelor României privind drepturile minorităților naționale, precum și memorandumuri și hotărâri aprobate de Guvern.

Președintele PSD Bacău consideră că Guvernul are dreptul să își asume reforma într-un interval rezonabil de timp și amintește că reorganizarea administrativ-teritorială este așteptată de contribuabili de peste 20 de ani.

„Și poate că a sosit momentul ca ce nu am realizat în 20 de ani, să realizăm în 20 de săptămâni”, a transmis acesta.

În postarea sa, Benea precizează că referendumul local nu este obligatoriu pentru reorganizare, deși consultarea comunităților este necesară. Totodată, raportarea la populația rezidentă va avea consecințe și asupra viitorului Parlament, inclusiv asupra numărului de parlamentari.