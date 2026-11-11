Bolojan îi răspunde lui Nicușor Dan: „Nu i-am cerut președintelui să negocieze pentru mine cu PSD”. Atac dur: „Politica nu înseamnă doar aritmetică. Trădarea nu poate fi un fundament”

„Nu i-am cerut președintelui să negocieze pentru mine ceva politic cu PSD, ca să fie lucrurile cât se poate de clare”, a declarat Ilie Bolojan, întrebat despre afirmațiile făcute de Nicușor Dan cu o seară înainte.

Liderul liberal a explicat că discuțiile purtate cu șeful statului au vizat exclusiv probleme instituționale, precum apărarea, politica externă și îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Toate discuțiile instituționale pe care le-am avut în permanență au ținut cont de problemele României, aspecte care țin de politicile comune pe care Președinția și Guvernul le au de gestionat, apărare, politică externă, de exemplu, sau de aspecte foarte importante care țin de PNRR, de absorbție, de jaloane”, a precizat Bolojan.

Acesta a revenit și asupra pierderii celor 770 de milioane de euro din PNRR, pentru care a responsabilizat din nou PSD, acuzând partidul că a refuzat să voteze legea salarizării unitare.

Potrivit fostului premier, discuțiile cu președintele au urmărit inclusiv evitarea pierderii altor sute de milioane de euro din fondurile europene, prin adoptarea la timp a legislației necesare îndeplinirii jaloanelor.

„Acestea au fost discuțiile, subliniez, la nivel instituțional. Dacă altcineva a cerut altceva, n-am de unde să știu”, a adăugat liderul PNL.

Bolojan: Demiterea Guvernului și spargerea coaliției s-au bazat pe o trădare

Fostul premier a comentat și argumentul invocat de Nicușor Dan privind imposibilitatea formării unei majorități parlamentare fără PSD.

Bolojan a admis că raportul de forțe din Parlament este important, dar a avertizat că politica nu poate fi redusă la calcule matematice, fără respectarea principiilor și a angajamentelor politice.

„E adevărat că aritmetica are un rol important și, dacă nu ții cont de ea, inclusiv de cea parlamentară, riști să nu ai dimensiunea problemelor. Dar politica nu înseamnă doar aritmetică, politica înseamnă principii, înseamnă consecvență, înseamnă respectarea angajamentelor pe care ți le-ai luat în fața electoratului”, a afirmat Bolojan.

Liderul liberal a susținut că adevărata problemă nu a fost lipsa unei majorități parlamentare în această toamnă, ci modul în care a fost înlăturat Guvernul pe care l-a condus.

„Problema de bază a fost că demiterea Guvernului și spargerea coaliției s-au bazat pe o trădare, iar trădarea nu poate să fie un fundament pe care poți să construiești ceva serios. E doar o problemă de timp până lucrurile se surpă”, a avertizat fostul premier.

Ce a spus Nicușor Dan la Cotroceni: „30% e mai mic decât 50%”

Declarațiile lui Ilie Bolojan vin la mai puțin de 24 de ore după conferința de presă susținută de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, în care președintele a explicat deciziile luate în timpul crizei politice care a urmat demiterii Guvernului Bolojan, în luna mai.

Șeful statului a respins criticile potrivit cărora PNL și USR ar fi putut reveni la guvernare dacă ar fi beneficiat de un sprijin mai puternic din partea sa.

„30% e mai mic decât 50%”, a afirmat Nicușor Dan, explicând că un președinte nu poate suplini lipsa unei majorități parlamentare.

Președintele a susținut că reprezentanți ai PNL și USR i-au cerut în repetate rânduri să poarte discuții cu PSD, deși în spațiul public unii lideri ai celor două partide se poziționau ferm împotriva social-democraților.

Totodată, șeful statului a argumentat că o eventuală guvernare PSD-AUR sau declanșarea alegerilor anticipate ar fi reprezentat riscuri majore pentru stabilitatea economică și politică a României.