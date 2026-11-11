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Tudor Chirilă, critici dure la adresa președintelui Nicușor Dan: Vă bănuiesc de prostie. Sunteți o rușine pentru „România onestă”

Artistul Tudor Chirilă a lansat un atac fără menajamente la adresa președintelui Nicușor Dan, după conferința de presă de la Palatul Cotroceni. Solistul îl acuză pe șeful statului că a devenit „apărătorul celui mai corupt partid din Românai” și de un „derapaj demn de Viktor Orbán”, după ce a anunțat că jurnalistul Ovidiu Vanghele va fi excluse de la viitoarele conferințe de presă.
Tudor Chirilă, critici dure la adresa președintelui Nicușor Dan: Vă bănuiesc de prostie. Sunteți o rușine pentru „România onestă”
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
11 nov. 2026, 11:17, Politic
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Tudor Chirilă i-a reproșat președintelui că a trădat așteptările electoratului și că a contribuit decisiv la criza politică prin adoptarea unei poziții defensive față de Partidul Social Democrat. 

Am spus într-o postare mai veche că ați devenit primul pesedist al țării, lucru pe care l-ați reconfirmat în conferința penibilă de aseară. Ați devenit apărătorul celui mai corupt partid din România,  printr-o aritmetică politică selectivă și de o absurditate convenabilă și ați trecut în revistă o criză politică la care ați uitat să menționați că ați contribuit cu brio, alegând tăcerea când PSD sabota zilnic guvernul din care făcea parte”, a transmis pe Facebook Chirilă. 

Interzicerea jurnalistului Ovidiu Vanghele

Cea mai dură critică a vizat însă interacțiunea președintelui cu jurnalistul Ovidiu Vanghele, care a fost interzis de președintele României la Palatul Cotroceni, până la finalul mandatului, subliniind că gestul este un atac fără precedent la dreptul la informare. 

„V-ați sabotat o conferință de presă în care ați performat submediocru și care a culminat cu un atac fără precedent din partea unui președinte al României la adresa democrației și a dreptului la informare. Vă bănuiesc de prostie. Dacă Vanghele avea două milioane de urmăritori pe Facebook, nu îndrăzneați așa ceva. Dar e mic și lucrează singur”, a transmis artistul. 

„Sunteți o rușine pentru România onestă”

Tudor Chirilă a spus că gestul încalcă o „linie roșie morală” și că președintele ar trebui să își ceară scuze față de jurnalist. 

„Ieri ați încălcat legea, morala și o linie roșie. Și tot ieri ați devenit exact cum vă place să spuneți: irelevant. Iar datoria pe care o aveți acum este să vă cereți scuze pentru derapajul ăsta demn de Viktor Orbán”, a continuat solistul. 

În încheierea mesajului, artistul a transmis că speră ca Nicușor Dan să nu mai obțină un al doilea mandat și a lansat o aluzie la alte derapaje ale foștilor președinți. 

„Sper din tot sufletul să nu mai prindeți al doilea mandat. Sunteți o rușine pentru „România onestă”. PS. Eu nu vă plătesc să dați afară jurnaliști de la Cotroceni pentru că vă insultă pe Facebook. Vă plătesc să răspundeți întrebărilor lor, pentru că acolo, în fața dumneavoastră, ei mă reprezintă și pe mine. Nu vă plătesc să vă apărați orgoliul, ci să reprezentați interesele cetățenilor. PS2. Pe mineri când îi chemați?”, a conchis cântărețul. 

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