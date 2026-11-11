Deputat PNL, atac frontal la Nicușor Dan: Un faliment politic în direct, la o oră de vârf

Alexandru Muraru taxează, în declarația de la RFI, interzicerea accesului jurnalistului de investigații Ovidiu Vanghele la conferințele de la Palatul Cotroceni: „Nicușor Dan lovește puternic în independența presei”.

Alexandru Muraru îl critică pe președintele Nicușor Dan, după conferința sa de presă de marți seară: „Conferința de presă a președintelui Nicușor Dan nu a fost altceva decât un faliment politic în direct și la o oră de vârf. Foarte multă vreme de acum încolo se va vorbi despre acest lucru. Rar mi-a fost dat să văd un asemenea cataclism în termeni mediatici și politici”.

În opinia deputatului PNL, „este seara în care s-a produs despărțirea definitivă a președintelui de electoratul său, de electoratul proeuropean, proreformist, care a contribuit de fapt la narațiunea salvării statului român de extremism, electoratul din urbanul mare, care a fost într-un anumit fel persiflat de președinte”.

Alexandru Muraru îl acuză pe Nicușor Dan de aroganță: „Nu am înțeles de ce președintele continuă să aibă un comportament deseori arogant, de ce continuă să acopere abuzurile din Justiție, de ce se împotrivește oricărei reforme a instituțiilor de forță și mai ales de ce continuă să spună nenumărate adevăruri, care sunt ușor de demontat, cum a fost cel legat de lipsa unor dovezi sau solicitări din partea magistraților privind abuzurile Inspecției Judiciare”.

„Nicușor Dan lovește puternic în independența presei”

Alexandru Muraru critică de asemenea interzicerea de către Nicușor Dan a accesului jurnalistului de investigații Ovidiu Vanghele la conferințele sale de presă.

„Această conferință de presă a inclus și acel moment în care președintele, pentru prima dată, cred, după 32 de ani, după 1994, când Ion Iliescu a blocat accesul unor jurnaliști pentru anchetele pe care le făceau împotriva președintelui, este pentru prima dată când președintele nu doar că face acest abuz, dar când umilește practic un jurnalist într-o conferință de presă, lovind puternic în independența presei, într-un principiu fundamental care înseamnă tolerarea chiar a jurnaliștilor care fac comentarii, eu știu, calomnioase sau deplasate față de președinte, cum președintele a invocat. Este o chestiune care îl îndepărtează pe președinte și mai mult de valorile liberale și de valorile unui electorat pentru care presa în România a reprezentat și reprezintă în continuare un mare avertizor de integritate”.