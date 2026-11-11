Prima pagină » Politic » Deputat PNL, atac frontal la Nicușor Dan: Un faliment politic în direct, la o oră de vârf

Deputat PNL, atac frontal la Nicușor Dan: Un faliment politic în direct, la o oră de vârf

Conferința de presă a președintelui Nicușor Dan confirmă ruptura definitivă de electoratul său, spune deputatul PNL Alexandru Muraru. „Președintele continuă să aibă un comportament deseori arogant”, afirmă liberalul, taxează și interzicerea jurnalistului Ovidiu Vanghele la Palatul Cotroceni.
Deputat PNL, atac frontal la Nicușor Dan: Un faliment politic în direct, la o oră de vârf
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
11 nov. 2026, 11:15, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alexandru Muraru taxează, în declarația de la RFI, interzicerea accesului jurnalistului de investigații Ovidiu Vanghele la conferințele de la Palatul Cotroceni: „Nicușor Dan lovește puternic în independența presei”.

Alexandru Muraru îl critică pe președintele Nicușor Dan, după conferința sa de presă de marți seară: „Conferința de presă a președintelui Nicușor Dan nu a fost altceva decât un faliment politic în direct și la o oră de vârf. Foarte multă vreme de acum încolo se va vorbi despre acest lucru. Rar mi-a fost dat să văd un asemenea cataclism în termeni mediatici și politici”.

În opinia deputatului PNL, „este seara în care s-a produs despărțirea definitivă a președintelui de electoratul său, de electoratul proeuropean, proreformist, care a contribuit de fapt la narațiunea salvării statului român de extremism, electoratul din urbanul mare, care a fost într-un anumit fel persiflat de președinte”.

Alexandru Muraru îl acuză pe Nicușor Dan de aroganță: „Nu am înțeles de ce președintele continuă să aibă un comportament deseori arogant, de ce continuă să acopere abuzurile din Justiție, de ce se împotrivește oricărei reforme a instituțiilor de forță și mai ales de ce continuă să spună nenumărate adevăruri, care sunt ușor de demontat, cum a fost cel legat de lipsa unor dovezi sau solicitări din partea magistraților privind abuzurile Inspecției Judiciare”.

„Nicușor Dan lovește puternic în independența presei”

Alexandru Muraru critică de asemenea interzicerea de către Nicușor Dan a accesului jurnalistului de investigații Ovidiu Vanghele la conferințele sale de presă.

„Această conferință de presă a inclus și acel moment în care președintele, pentru prima dată, cred, după 32 de ani, după 1994, când Ion Iliescu a blocat accesul unor jurnaliști pentru anchetele pe care le făceau împotriva președintelui, este pentru prima dată când președintele nu doar că face acest abuz, dar când umilește practic un jurnalist într-o conferință de presă, lovind puternic în independența presei, într-un principiu fundamental care înseamnă tolerarea chiar a jurnaliștilor care fac comentarii, eu știu, calomnioase sau deplasate față de președinte, cum președintele a invocat. Este o chestiune care îl îndepărtează pe președinte și mai mult de valorile liberale și de valorile unui electorat pentru care presa în România a reprezentat și reprezintă în continuare un mare avertizor de integritate”.

 

Recomandarea video

Două secvențe importante din Justiție în care Nicușor Dan a mințit sau s-a contrazis: Listele negre ale jurnaliștilor și dosarele judecătorilor care acuză abuzuri
G4Media
Dan Șucu, la inaugurarea noii baze: „NU există echipă în România mai respectată decât Rapid!” » Cât îl costă energia electrică pentru o zi la Ștefănești
GSP.ro
Jurnalistul dat afară de la conferința de presă de Nicușor Dan, prima reacție după ce acesta i-a interzis accesul la Cotroceni pe durata mandatului său: ”Recunosc, am fost uimit de cuvintele președintelui”
Gandul
Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express
Cancan
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport
Cu cât ar putea crește facturile la energie. Laurențiu Urluescu, AFEER: „Se va vedea în facturi oprirea reactoarelor de la Cernavodă”
Libertatea
Un italian a plătit o avere pentru a fi readus la viață după moarte. Va fi criogenat la -196 de grade Celsius în recipiente cu azot lichid/ VIDEO
CSID
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor