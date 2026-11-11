Ludovic Orban: Nu mai există niciun motiv pentru ca liberalii din Forța Dreptei să nu revină acasă, alături de Ilie Bolojan

Ludovic Orban a spus miercuri că Biroul Politic a decis în unanimitate să realizeze fuzinea prin absorbție a Forța Dreptei în cadrul Partidului Național Liberal.

De asemenea, Orban a primit mandat de negociere cu echipa PNL pentru parcurgerea etapelor necesare în vederea „reintegrării liberalilor din Forța Dreptei la casa lor”.

Ludovic Orban a spus că cei mai mulți membrii Forța Dreptei sunt liberali, „care au plecat în bejenie atunci când președintele Klaus Iohannis a impus conducerii Partidului Național Liberal o decizie total potrivnică voinței alegătorilor liberali”.

Liderul Forța Dreptei a explicat că este vorba de „impunerea guvernării cu PSD și a unui proiect de coabitare politică”.

„Astăzi nu mai există niciun motiv pentru ca noi, liberalii din Forța Dreptei, să nu revenim acasă alături de Ilie Bolojean și de echipa sa”, a mai declarat Orban, care a spus că PNL a „revenit pe poziția normală, corectă, pe poziția responsabilă și serioasă de reprezentare, cu adevărat, a alegătorilor care își doresc o Românie modernă, o Românie democratică, o Românie care îți garanteze drepturile și libertățile fundamentale”.