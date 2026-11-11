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Ludovic Orban: Nu mai există niciun motiv pentru ca liberalii din Forța Dreptei să nu revină acasă, alături de Ilie Bolojan

„Nu mai există niciun motiv pentru ca noi, liberalii din Forța Dreptei, să nu revenim acasă alături de Ilie Bolojan și de echipa sa”, a spus Ludovic orban, liderul Forța Dreptei, după ce formațiunea a decis în unanimitate fuziunea prin absorbție cu PNL.
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Cosmin Pirv
11 nov. 2026, 13:51, Politic
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Ludovic Orban a spus miercuri că Biroul Politic a decis în unanimitate să realizeze fuzinea prin absorbție a Forța Dreptei în cadrul Partidului Național Liberal.

De asemenea, Orban a primit mandat de negociere cu echipa PNL pentru parcurgerea etapelor necesare în vederea „reintegrării liberalilor din Forța Dreptei la casa lor”.

Ludovic Orban a spus că cei mai mulți membrii Forța Dreptei sunt liberali, „care au plecat în bejenie atunci când președintele Klaus Iohannis a impus conducerii Partidului Național Liberal o decizie total potrivnică voinței alegătorilor liberali”.

Liderul Forța Dreptei a explicat că este vorba de „impunerea guvernării cu PSD și a unui proiect de coabitare politică”.

„Astăzi nu mai există niciun motiv pentru ca noi, liberalii din Forța Dreptei, să nu revenim acasă alături de Ilie Bolojean și de echipa sa”, a mai declarat Orban, care a spus că PNL a „revenit pe poziția normală, corectă, pe poziția responsabilă și serioasă de reprezentare, cu adevărat, a alegătorilor care își doresc o Românie modernă, o Românie democratică, o Românie care îți garanteze drepturile și libertățile fundamentale”.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat începerea negocierilor pentru fuziunea dintre Partidul Național Liberal și Forța Dreptei, condusă de Ludovic Orban. Discuțiile vor fi finalizate până la începutul lunii decembrie, iar fuziunea va fi finalizată „în primul trimestru al anului viitor”.

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