Cabanele Romsilva, investiții uriașe și încasări infime. Diana Buzoianu acuză că sunt folosite de baronii locali. Regia: „Investițiile vor fi recuperate”

Update: Romsilva respinge acuzațiile Dianei Buzoianu

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva susține că aceste spații au fost construite inițial pentru activitățile de administrare a pădurilor și pentru personalul silvic, iar investițiile realizate vor fi recuperate pe termen mediu și lung.

„Respingem, așadar, cu fermitate acuzațiile fostului ministru, bazate exclusiv pe presupuneri, privind o altă destinație a acestor spații de cazare”, a transmis miercuri Romsilva.

Doar 18 dintre cele 237 de spații de cazare sunt utilizate și în scop turistic

Romsilva deține 237 de spații de cazare, inclusiv cabane, dintre care 18 au fost modernizate, îndeplinesc criteriile de clasificare turistică și pot fi închiriate și de turiști.

Potrivit regiei, cabanele silvice și celelalte sedii cu spații de cazare au fost construite în trecut în zone greu accesibile, pentru activități precum întreținerea, exploatarea și paza pădurilor sau gestionarea faunei cinegetice. Acestea au fost folosite de angajații silvici și ca locuințe temporare de serviciu.

Pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de întreținere, o parte dintre cabane au fost introduse ulterior în circuitul turistic.

Romsilva analizează vânzarea sau închirierea unor cabane

Reprezentanții Romsilva au precizat că în 2025 regia a început să monitorizeze veniturile din silvoturism și cheltuielile de întreținere a spațiilor de cazare.

Potrivit acestora, cabanele cu potențial turistic urmează să fie modernizate din fonduri proprii și introduse treptat în circuitul turistic, în funcție de îndeplinirea criteriilor de clasificare.

În cazul spațiilor fără potențial turistic, care nu mai sunt necesare administrării pădurilor, Romsilva anunță că va analiza posibilitatea închirierii sau vânzării prin licitații publice.

Cele 18 cabane incluse în prezent în circuitul turistic sunt prezentate pe site-ul instituției, dar nu și pe platformele turistice consacrate. Romsilva a transmis că analizează această posibilitate.

Știrea inițială:

Diana Buzoianu a prezentat miercuri, într-o postare pe Facebook, mai multe exemple de cabane administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva în care au fost investite sume importante în ultimii cinci ani, dar care au generat venituri reduse. Aceasta acuză că spațiile sunt ținute departe de circuitul turistic obișnuit și ar fi utilizate de lideri politici locali.

„Cabanele Romsilva. Sau cabanele de protocol nedeclarat pentru baroni locali care vor petreceri și partide de vânătoare”, a scris Buzoianu.

Investiții de sute de mii de lei și venituri de câteva sute sau mii de lei

Unul dintre exemplele prezentate este Cabana Parâng, din județul Hunedoara, în care Romsilva ar fi investit peste 120.000 de lei în ultimii ani. Potrivit datelor invocate de fostul ministru al mediului, veniturile obținute din exploatarea cabanei în cinci ani au fost de aproximativ 1.000 de lei.

„Adică a fost închiriată legal în 5 ani nici o săptămână?”, scrie Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, la Cabana Silvică Aluneasa, din județul Bistrița-Năsăud, investițiile din perioada 2020–2025 s-au ridicat la aproape 450.000 de lei. Buzoianu precizează că imobilul a fost avariat de un incendiu și a necesitat reparații. În aceeași perioadă, 2020–2025, cabana a generat venituri de aproximativ 83.000 de lei.

În județul Alba, Direcția Silvică a investit 43.000 de lei în cabanele administrate în anul 2025, iar veniturile obținute în același an au fost de 19.000 de lei.

Un alt exemplu este cel al Direcției Silvice Botoșani, unde aproape 60.000 de lei au fost investiți într-o cabană în perioada 2024–2025. În primele șase luni ale anului 2026, aceasta a generat venituri de numai 430 de lei.

„Bani dați cu nemiluita ca să se obțină venituri legale modeste este povestea aproape în toate direcțiile silvice pentru cabanele gestionate”, susține Buzoianu.

Folosite de baronii locali

Fostul ministru al mediului susține că unele cabane administrate de Romsilva sunt folosite de lideri politici locali, în special din PSD, pentru petreceri și partide de vânătoare. Diana Buzoianu consideră că opoziția unor lideri locali față de reorganizarea Romsilva are legătură și cu pierderea accesului privilegiat la cabanele regiei.

„Pentru că aceste cabane trebuie să fie cabanele folosite de baronii județeni și locali, de cele mai multe ori PSD”, scrie Buzoianu.

„Acesta e unul din sutele de motive pentru care baronii județeni și locali s-au supărat așa de tare la reorganizarea Romsilva când au aflat, unii dintre ei, că nu mai e sediul Romsilva la ei în județ, deci la o cafeluță distanță de șeful Romsilva care le putea oferi un weekend memorabil în cabanele lor”, mai afirmă fostul ministru.

De ce nu sunt promovate cabanele Romsilva pe platformele de rezervări?

Buzoianu atrage atenția că, deși cabanele administrate de Romsilva pot fi închiriate de turiști, informațiile despre acestea sunt greu accesibile publicului.

Ea critică lipsa promovării pe platformele mari de rezervări, unde turiștii caută în mod obișnuit spații de cazare.

„Știați că puteți oricare dintre dumneavoastră să închiriați cabanele Romsilva și să vă faceți o vacanță în mijlocul naturii, în România? Probabil că nu știați, pentru că Romsilva îngroapă orice informație despre cabanele gestionate de ei”, a scris Buzoianu, adăugând: „De ce cabanele Romsilva nu sunt pe niciun site mare, de circuit deschis, pentru închiriat spații pe timpul vacanței?”

Două inițiative pentru cabanele Romsilva

În martie 2025, în mandatul fostului ministru al mediului Mircea Fechet, ministerul a prezentat un plan de reorganizare a Romsilva care prevedea ca toate cabanele să fie administrate de Complexul Silva, unitate responsabilă de activitatea turistică în cadrul regiei, precum și înlesnirea accesului turiștilor la acestea.

Spre finalul anului 2025, Romsilva pregătea un program-pilot prin care cabanele pe care le administra în mai multe județe urmau să fie promovate pe platformele de rezervări.