Diana Buzoianu, avertisment la final de mandat: „Câți dintre dumneavoastră credeți că deja n-au început să sune telefoanele?”

Diana Buzoianu a susținut că perioada petrecută la conducerea Ministerului Mediului a fost marcată de investiții record, dar și de controale și reforme în instituțiile aflate în subordinea ministerului.

„A fost totuși și un an și patru luni de scos gunoiul de sub preș. Nu doar de proiecte, nu doar de construcții, dar și de pus lumina acolo unde a fost corupție, pentru că trebuie să înțelegem cu toții: cu instituții acaparate, nu vom putea să livrăm rezultate pe termen lung”, a declarat, miercuri, Buzoianu.

Buzoianu: Peste 80% din bugetul Ministerului Mediului a mers către investiții

Fostul ministru a afirmat că, în prezent, sunt deschise mai multe șantiere pentru lucrări la baraje, diguri și poldere decât în mulți dintre anii precedenți, iar fondurile alocate de la nivel național pentru aceste proiecte au crescut de peste cinci ori.

Totodată, potrivit Dianei Buzoianu, au fost finalizate proiecte în valoare de peste 1,3 miliarde de euro prin PNRR, inclusiv lucrări pentru sute de kilometri de rețele de apă și canalizare și dezvoltarea infrastructurii de colectare a deșeurilor.

„Peste 80% din banii de la Ministerul Mediului anul acesta s-au dus pe investiții sau proiecte asimilate investițiilor”, a precizat aceasta.

Buzoianu a amintit și adoptarea mecanismului pentru apă, care ar urma să asigure 2,5 miliarde de lei în următorii 15 ani pentru lucrări la diguri, baraje și poldere.

În ceea ce privește Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), aceasta a vorbit despre alocarea a 1,5 miliarde de lei pentru proiecte de apă și canalizare și a 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare a energiei.

Potrivit fostului ministru, ghidul pentru finanțarea proiectelor de apă și canalizare se află deja în transparență și ar putea fi adoptat în aproximativ două săptămâni, în timp ce finanțările pentru baterii depind de aprobarea bugetului AFM de către Ministerul Finanțelor.

Neregulile descoperite la Romsilva și în Delta Dunării

Diana Buzoianu a susținut că mandatul său a vizat și verificarea modului în care au fost administrate instituțiile din subordinea Ministerului Mediului.

Aceasta a invocat controalele efectuate la Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, unde, potrivit afirmațiilor sale, guvernatorul ar fi construit o structură administrativă supradimensionată.

„Am terminat controlul de la Rezervația Deltei Dunării, unde am scos la iveală cum postul de guvernator își crease, de fapt, o feudă, o direcție-mamut pentru el”, a declarat Buzoianu.

Ea a precizat că reorganizarea instituției a fost deja pusă în transparență și ar putea fi adoptată în aproximativ două săptămâni.

Fostul ministru a vorbit și despre neregulile identificate la Romsilva, unde, potrivit acesteia, au fost cheltuite 2,7 milioane de lei pentru sedii care au ajuns să fie utilizate drept cabane.

„Am scos la iveală toată risipa și bătaia de joc care se făcea la Romsilva, de exemplu cum au fost date 2,7 milioane de lei pe sedii, care după aceea au ajuns cabane”, a afirmat Buzoianu.

Aceasta a menționat, de asemenea, reorganizarea Romsilva, a Administrației Naționale „Apele Române”, precum și măsurile pentru operaționalizarea unei instituții de mediu a cărei reorganizare rămăsese anterior la stadiul de concept.

Totodată, Buzoianu a precizat că sistemul de monitorizare a balastierelor, denumit „Radarul Balastierelor”, este finalizat în proporție de peste 90%.

Buzoianu: Câți dintre dumneavoastră credeți că deja n-au început să sune telefoanele?

În finalul intervenției, Diana Buzoianu a criticat rezistența politică întâmpinată în timpul mandatului, amintind cele trei moțiuni depuse împotriva sa și dezbaterile parlamentare la care a fost chemată.

Aceasta a susținut că reformele au deranjat persoane care ar fi folosit instituțiile publice pentru obținerea unor beneficii personale.

„Răspunsul la aceste rezultate a fost că am avut trei moțiuni, ore ale Guvernului peste ore ale Guvernului, un președinte de partid tare supărat, care bătea din piciorușe că de ce sunt eu detectiv și mă uit la cum au fost cheltuiți banii”, a declarat fostul ministru.

Buzoianu și-a încheiat discursul cu un avertisment privind posibilitatea blocării reformelor începute în Ministerul Mediului, sugerând că persoane interesate de contracte și angajări ar putea exercita deja presiuni asupra viitorilor miniștri.

„Câți dintre dumneavoastră credeți că, în acest moment, deja nu sună telefoanele la miniștri PSD să fie blocate o parte din reforme, să fie date contractele alea care așteptau pe țeavă și nu mai puteau să fie date înainte, să fie angajați înapoi cei care nu mai puteau să fie angajați înainte, dar acum, că au venit, nu mai contează criteriile de performanță? Câți dintre dumneavoastră credeți că deja n-au început să sune telefoanele?”, a întrebat Buzoianu.

„Cred că, dacă păstrăm suficient de multă atenție, le vom auzi deja”, a încheiat aceasta.