Într-o postare publicată joi seară pe Facebook, Diana Buzoianu atrage atenția asupra declarațiilor făcute chiar de edil, care a susținut că a fost „ispitit” de fosta angajată a instituției.

„Deschid televizorul. Pe toate canalele TV se discută despre știrea zilei: primarul din Baia Mare care a fost «ispitit» (în cuvintele lui) și adus de o fostă angajată la ea acasă și a ajuns sechestrat de interlopi”, a scris Diana Buzoianu.

Aceasta a subliniat că agresorii trebuie să răspundă în fața legii, dar a ridicat separat o serie de întrebări privind motivele pentru care primarul a acceptat întâlnirea.

„Sigur că interlopii trebuie să plătească. Legea e lege pentru toți. Dar tot aud povestea asta… și… vreau să înțeleg dacă toți am înțeles ce s-a întâmplat acolo”, a continuat aceasta.

Buzoianu a invocat inclusiv declarația edilului potrivit căreia este divorțat, nu are o relație și poate merge în vizită acasă la alte persoane.

„Așadar, un primar ispitit care era pregătit să meargă acasă la o fostă angajată care voia să se întoarcă în primărie. Voi ce credeți că dorea domnul primar? Informații?”, a încheiat Diana Buzoianu.

Cum a explicat primarul din Baia Mare prezența sa în apartamentul femeii

Doru Dăncuș a susținut, în intervențiile sale publice de joi, că fosta angajată i-a transmis că deține informații despre activitatea administrației locale din perioada fostului primar Cătălin Cherecheș.

Femeia i-ar fi solicitat și sprijinul pentru a reveni în Baia Mare, motivând că o întâlnire într-un loc public nu ar fi fost potrivită, având în vedere notorietatea edilului.

Primarul a acceptat să meargă în apartamentul acesteia din București, unde, potrivit anchetatorilor, îl așteptau doi bărbați.

Trei persoane, arestate preventiv în dosarul DIICOT

Potrivit anchetatorilor, edilul ar fi fost imobilizat, amenințat, obligat să consume cocaină și filmat în ipostaze degradante. Înregistrările urmau să fie folosite pentru șantajarea acestuia.

Așa cum a relatat MEDIAFAX, cei trei inculpați arestați preventiv sunt doi frați cu afaceri în domeniul construcțiilor și al industriei ospitalității și o fostă angajată a Primăriei Baia Mare.

Printre solicitările pe care agresorii i le-ar fi adresat edilului s-ar fi numărat eliminarea unei investigații jurnalistice referitoare la afacerile acestora și facilitarea intrării în PSD a unuia dintre suspecți.

Doru Dăncuș a declarat că, după ce a fost eliberat, s-a adresat autorităților și a colaborat cu procurorii pentru documentarea activității infracționale.