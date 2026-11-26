Șefa statului moldovean a fost întrebată, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV, despre informațiile privind o posibilă numire a Laurei Codruța Kövesi în funcția de procuror general al Republicii Moldova.

Funcția de procuror general al Republicii Moldova este ocupată în prezent de Alexandru Machidon, numit în aprilie 2026.

„Funcția de procuror general este ocupată. Nu există un concurs deschis acum pentru funcția de procuror general la Chișinău (…) Nu, nu am discutat cu nimeni despre o funcție anume. Nu știu dacă ar interesa-o să vină în Republica Moldova după o experiență și o funcție importantă la nivelul Uniunii Europene”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a lansat însă un apel public către magistratul român și a dezvăluit că i-a cerut în repetate rânduri sfaturi în privința reformării sistemului judiciar.

„Din numele meu, o rog să vină, că ar fi nevoie. Sigur, de fiecare dată am discutat cu ea și i-am cerut sfatul despre cum să ne mișcăm și, da, procurorii noștri ar avea mult de învățat de la ea”, a adăugat Maia Sandu.

Presa de peste Prut a relatat în ultimele luni că Kovesi ar putea ocupa și o funcție în guvern sau chiar să fie candidat la următoarele alegeri prezidențiale când Maia Sandu nu mai poate candida.

Laura Codruța Kövesi și-a încheiat mandatul la conducerea Parchetului European

Declarațiile vin într-un moment important pentru cariera Laurei Codruța Kövesi. Magistratul român și-a încheiat la finalul lunii octombrie 2026 mandatul de șapte ani la conducerea Parchetului European (EPPO), instituție pe care a condus-o încă de la înființare.

Începând cu 1 noiembrie, conducerea instituției a fost preluată de procurorul german Andrés Ritter.

Sub conducerea Laurei Codruța Kövesi, Parchetul European a devenit unul dintre principalele instrumente ale Uniunii Europene în combaterea fraudelor cu fonduri comunitare. La finalul anului 2025, instituția avea în desfășurare peste 3.600 de anchete, cu prejudicii estimate la peste 67 de miliarde de euro.

Anterior, Kövesi a ocupat funcția de procuror general al României, între 2006 și 2012, și pe cea de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), între 2013 și 2018.

De ce ar avea Republica Moldova nevoie de experiența Laurei Codruța Kövesi

Reformarea justiției și combaterea corupției la nivel înalt reprezintă două dintre principalele preocupări ale Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Autoritățile de la Chișinău au demarat un amplu proces de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor, cunoscut sub denumirea de „vetting”, prin care este verificată inclusiv integritatea financiară și etică a magistraților.

În același timp, Republica Moldova se confruntă cu provocări legate de finanțarea ilegală a partidelor politice, cumpărarea voturilor și influența rețelelor oligarhice asupra instituțiilor statului.