Republica Moldova: Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz, în turul doi al alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei

Alexandr Stoianoglo, fost procuror general și contracandidatul Maiei Sandu la alegerile prezidențiale din Republica Moldova din 2024, și Fiodor Gagauz, reprezentantul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), se vor confrunta în turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia.

Potrivit datelor centralizate de Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova, Alexandr Stoianoglo a obținut 38,44% din voturi, iar Fiodor Gagauz a obținut 24,22%, sub pragul de 50% necesar pentru a câștiga din primul tur. În aceste condiții, turul al doilea va avea loc pe 29 noiembrie.

Opt candidați s-au înscris în cursa pentru funcția de bașcan, dintre care cinci independenți.

Scrutinul are loc după ce fosta lideră a Găgăuziei, Evgenia Guțul, a fost condamnată anul trecut la șapte ani de închisoare sub acuzația de a fi canalizat ilegal fonduri din Rusia pentru a finanța Partidul Șor. Potrivit Reuters, Guțul a vizitat regulat Moscova pe durata mandatului său.

Găgăuzia și-a obținut autonomia după prăbușirea regimului sovietic, însă are o istorie de opoziție față de autoritățile de la Chișinău.

Mesajele celor doi candidați

Stoianoglo a transmis, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că nu consideră că voturile acordate contracandidaților săi ca fiind voturi împotriva sa.

„Primul tur s-a încheiat. Am trecut în turul al doilea. Mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat votul lor. Și tuturor celor care au venit la urne, indiferent de candidatul pe care l-au susținut. Nu consider voturile acordate adversarilor mei ca fiind voturi împotriva mea. Fiecare a avut propria alegere, iar eu o respect. Urmează turul al doilea. Sunt recunoscător pentru ocazia de a continua discuția noastră despre viitorul Găgăuziei”, a spus Alexandr Stoianoglo.

Și candidatul PSRM, Fiodor Gagauz, a transmis un mesaj similar.

„În primul rând, mulțumesc tuturor celor care au participat la alegeri. Mulțumiri speciale echipei noastre și observatorilor care au lucrat până târziu în noapte la secțiile de votare. Conform rezultatelor preliminare ale votului, mă calific în turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan. Îi respect profund pe toți cei care și-au exprimat astăzi opțiunea, inclusiv pe cei care au votat pentru alți candidați. Vă mulțumesc pentru interesul pe care îl manifestați față de soarta autonomiei”, a spus acesta.

La alegerile din regiune și-au exercitat dreptul de vot 48.749 de alegători, rata de participare fiind de 37,6%.