Alegeri prezidențiale în Bulgaria: Președintele în funcție este ușor în avantaj în primul tur

Iliana Iotova, susținătoare a dialogului cu Moscova, îl va înfrunta duminica viitoare pe Andrey Gyurov, fostul prim-ministru interimar susținut de opoziția pro-occidentală, care a ocupat locul al doilea cu între 32,2 și 32,5% din voturi, conform a trei sondaje, potrivit Le Figaro.

Bulgarii își aleg duminica aceasta un nou președinte, după o campanie electorală în care subiectul războiului din Rusia în Ucraina a fost central, urmat de cel legat de intensificarea atacurilor din Marea Neagră, în apropierea granițelor Bulgariei.

Funcția de președinte al Bulgariei are caracter ceremonial. Șeful statului nu deține puteri executive, iar principalele decizii politice trebuie aprobate de Parlament.

Totuși, președintele este comandantul forțelor armate, poate folosi dreptul de veto asupra legilor, semnează tratate internaționale și numește ambasadori.

Președinții Bulgariei sunt aleși prin vot direct pentru un mandat de cinci ani și pot ocupa funcția pentru cel mult două mandate.

Actuala președintă, considerată favorită

Printre favoriți se află Iliana Iotova, în vârstă de 62 de ani, jurnalistă și fostă membră a Parlamentului European. Ea a fost vicepreședintă a Bulgariei în timpul celor două mandate prezidențiale ale lui Rumen Radev, actualul prim-ministru.

Ea a preluat funcția de președinte în ianuarie 2026, după demisia lui Radev, care a decis să candideze pentru Parlament, iar acum încearcă să obțină propriul mandat.