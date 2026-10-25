Audi construiește o fabrică de 4 miliarde de dolari în SUA, în timp ce Volkswagen pregătește concedieri masive în Germania. Cum explică Audi decizia

Uzina, care urmează să fie prima fabrică Audi din SUA, a fost anunțată sâmbătă de președintele Donald Trump, în timpul unui miting electoral organizat în Georgia, în apropierea locului unde marca premium deținută de Volkswagen intenționează să construiască noua unitate de producție a SUV-urilor, scrie CNBC.

„Avem ambiții mult mai mari pentru Audi în America”, a declarat directorul general al companiei, Gernot Döllner, în cadrul unei întâlniri cu presa.

„Statele Unite reprezintă a doua cea mai mare piață de automobile premium din lume, iar în prezent nu valorificăm pe deplin acest potențial. Schimbăm acest lucru”, a adăugat acesta.

Volkswagen pregătește 50.000 de concedieri în Germania

Anunțul vine în contextul în care grupul Volkswagen trece printr-un amplu proces de restructurare.

Planurile includ eliminarea a 50.000 de locuri de muncă și închiderea a patru fabrici din Germania, inclusiv a unei unități Audi, între 2031 și 2034.

Döllner, care a participat alături de Trump la mitingul electoral, a explicat că proiectul fabricii din SUA este pregătit de mai mulți ani. Compania a analizat peste 70 de locații, pe parcursul mai multor luni, și a purtat negocieri intense cu autoritățile americane.

„Aceasta nu este o decizie împotriva Germaniei. Germania rămâne coloana vertebrală a Audi”, a declarat Döllner.

„Aici ne dezvoltăm automobilele. Aici sunt create tehnologiile noastre, iar Georgia nu preia nicio activitate pe care o desfășurăm în Germania”, a precizat Döllner.

Noua fabrică va produce până la 200.000 de automobile anual

Potrivit directorului general, producția în Statele Unite reprezintă cea mai bună soluție pentru Audi, ale cărei vânzări au avut de suferit în acest deceniu din cauza creșterii costurilor de operare și a taxelor vamale impuse de administrația Trump.

În prezent, automobilele importate în SUA din Germania sunt supuse unor taxe vamale de 15%, în scădere de la 25%.

Anul trecut, taxele vamale americane au costat Audi 1,2 miliarde de euro, întrucât compania importă toate automobilele destinate pieței americane din Europa sau Mexic.

Döllner a amintit că Audi este ultimul mare producător german de automobile de lux care își deschide o fabrică în Statele Unite, după Mercedes-Benz și BMW.

Noua uzină din Georgia ar urma să înceapă producția la începutul anilor 2030 și va fabrica modelele Audi Q7, Q8 și Q9. Fabrica va avea o capacitate de până la 200.000 de automobile pe an, iar aproximativ jumătate din producție va fi destinată exportului.

„Scopul este, evident, ca Audi să devină un jucător important pe piața americană”, a declarat Vito Paladino, președintele Audi of America.

Livrările Audi pe piața americană au rămas relativ stabile în primele nouă luni ale acestui an, după ce au scăzut cu 16% între 2024 și 2025.