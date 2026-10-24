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Trump ar urma să anunțe o investiție Audi în SUA. Gigantul auto vrea să producă 200.000 de SUV-uri anual în Georgia

Audi, divizia premium a grupului Volkswagen, intenționează să construiască o fabrică în statul american Georgia.
Trump ar urma să anunțe o investiție Audi în SUA. Gigantul auto vrea să producă 200.000 de SUV-uri anual în Georgia
Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
25 oct. 2026, 01:17, Economic
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Președintele american Donald Trump ar urma să anunțe sâmbătă că Audi, divizia premium a grupului Volkswagen, intenționează să construiască o nouă fabrică de asamblare în statul Georgia, cu o capacitate de producție de 200.000 de SUV-uri pe an, a declarat un oficial guvernamental pentru Reuters.

Trump, care a îndemnat producătorii auto să fabrice mai multe vehicule în Statele Unite, a impus tarife vamale semnificative pentru automobilele și camioanele produse în străinătate. Anunțul ar urma să fie făcut în Georgia, în apropierea locului în care Audi intenționează să construiască fabrica.

Noua unitate ar urma să asambleze modelele Audi Q7, Q8 și Q9.

Potrivit aceleiași surse, Audi ar urma să anunțe și planuri pentru producția a 25.000 de vehicule în Carolina de Sud.

Reprezentanții Audi au refuzat să comenteze informațiile.

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