Constructorii auto germani traversează o perioadă dificilă, în care concurența din China, taxele vamale impuse de Statele Unite și scăderea cererii pun presiune asupra profiturilor. Volkswagen, Mercedes-Benz, Bosch și Schaeffler pregătesc concedieri, reducerea investițiilor și posibile închideri de unități de producție, măsuri care întâmpină opoziția sindicatelor, potrivit Reuters.

Timp de mai mulți ani, veniturile obținute pe piețele internaționale au permis companiilor germane să compenseze salariile ridicate și costurile mari de producție. Acest model economic devine însă tot mai greu de susținut.

„Sindicatele se află într-o situație foarte dificilă, deoarece companiile nu mai câștigă bani, nu mai investesc, iar conducerile sunt tot mai hotărâte să impună schimbări”, a explicat Andrew Bergbaum, partener la AlixPartners, companie internațională de consultanță specializată în restructurarea și redresarea afacerilor.

Acesta avertizează că scăderea profiturilor și a rentabilității investițiilor va îngreuna negocierile dintre angajatori și sindicate în lunile următoare.

Volkswagen se pregătește pentru negocieri decisive

Cele mai mari tensiuni se înregistrează la Volkswagen, cel mai mare constructor auto european, care începe marți negocieri cu IG Metall, principalul sindicat din Germania, privind noi reduceri de personal și salarii.

Principalul negociator al sindicatului a declarat că încheierea unui acord până la sfârșitul anului este exclusă, considerând condițiile propuse de Volkswagen o insultă la adresa angajaților.

IG Metall amenință cu declanșarea grevelor la Volkswagen începând cu 1 ianuarie 2027, dacă negocierile nu vor duce la un acord.

Compania susține că reducerea substanțială a costurilor este necesară pentru menținerea competitivității.

Volkswagen intenționează să finalizeze până la sfârșitul lunii iunie 2027 un plan privind viitorul fabricilor sale europene. Patru unități din Germania nu au în prezent alocate modele noi care să înlocuiască automobilele produse în prezent.

Printre variantele analizate se numără transformarea fabricilor pentru producție militară, fabricarea unor automobile destinate pieței chineze sau, în lipsa altor soluții, închiderea acestora în următorul deceniu.

Greve la Mercedes-Benz și Porsche

Grevele se extind și la alți mari constructori auto germani. Angajații Mercedes-Benz și Porsche au participat luni la greve de avertisment, organizate în cadrul unor acțiuni sindicale regionale. IG Metall solicită o majorare salarială de 5%, mult peste nivelul pe care angajatorii sunt dispuși să îl accepte.

Greve de o zi au avut deja loc și la BMW și Audi, companie care face parte din grupul Volkswagen.

„Trebuie să ne asigurăm că depășim actualul tsunami din industrie și că firmele nu ajung în insolvență pe termen mediu. Și sindicatul IG Metall trebuie să înțeleagă acest lucru”, a avertizat unul dintre reprezentanții investitorilor germani.

Salariile din industria auto germană, cele mai mari din lume

Costul unei ore de muncă în industria auto germană ajunge la aproximativ 65 de euro, cel mai ridicat nivel din lume, conform datelor Institutului Kiel pentru Economia Mondială.

Acesta este de peste o dată și jumătate mai mare decât în Statele Unite și de peste trei ori mai ridicat decât în Polonia.

Volkswagen a raportat luna trecută cea mai mare pierdere operațională din ultimul deceniu, în timp ce marjele de profit ale diviziilor auto Mercedes-Benz și BMW au coborât la 1,9%, respectiv 3,5%, în primele nouă luni ale anului. Cu patru ani în urmă, acestea se situau la 14,9% și, respectiv, 8,7%.

Situația este dificilă și pentru producătorii de componente auto. Un studiu realizat de Roland Berger și Lazard arată că marjele operaționale medii ale furnizorilor europeni ar urma să scadă la 2,9% în acest an, față de 7,1% în 2018.

„Nu este doar o nouă perioadă de declin pentru furnizorii europeni. O altă rundă de reduceri de costuri pur și simplu nu mai este suficientă”, a avertizat un consultant al companiei Roland Berger.

Numărul angajaților, la cel mai redus nivel din ultimii 21 de ani

Numărul angajaților din industria auto germană a coborât la cel mai redus nivel din ultimii cel puțin 21 de ani, potrivit Oficiului Federal de Statistică.

În același timp, producătorii germani fabrică tot mai puține automobile în țară. Vânzările externe au scăzut cu aproape 8% între 2023 și 2025, conform datelor industriei auto și ale autorităților statistice.

În timp ce constructorii tradiționali își reduc cheltuielile, Tesla a anunțat săptămâna trecută o investiție de trei miliarde de euro pentru extinderea fabricii sale din apropierea Berlinului. Cu doar patru zile înainte, Mercedes-Benz anunțase suspendarea investițiilor în Germania.

Specialiștii avertizează că industria auto germană va trece prin restructurări mai ample, iar simpla reducere a numărului de angajați nu va fi suficientă pentru rezolvarea problemelor.