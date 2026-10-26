Șeful Audi, pe scenă cu Donald Trump la un miting electoral. Apariția provoacă scandal în Germania

Controversa este amplificată de acuzația că șeful constructorului auto ar fi încălcat regulile interne privind neutralitatea politică a companiei, relatează Deutsche Welle.

„Profund jenant și inacceptabil politic”

Christiane Benner, lidera puternicului sindicat german IG Metall, a condamnat apariția lui Döllner la evenimentul electoral și a descris-o drept „profund jenantă” și „inacceptabilă politic”.

Sindicalista susține că prezența directorului Audi pe aceeași scenă cu Donald Trump este incompatibilă cu regulile de neutralitate politică asumate de companie.

Codul de conduită al Audi, publicat în aprilie și semnat inclusiv de Döllner, interzice aparițiile publice alături de partide sau politicieni care participă la alegeri, precum și sponsorizarea evenimentelor acestora, în cele trei luni care preced un scrutin.

Tocmai această prevedere se află în centrul criticilor formulate în Germania după mitingul desfășurat sâmbătă în Perry, Georgia.

Trump a anunțat o fabrică Audi de 4 miliarde de dolari

Apariția directorului constructorului german a avut loc în momentul în care Donald Trump a anunțat planurile pentru construirea unei noi uzine Audi în statul Georgia.

Investiția ar urma să se ridice la aproximativ 4 miliarde de dolari, echivalentul a circa 3,4 miliarde de euro.

Noua fabrică ar avea o capacitate anuală de aproximativ 200.000 de automobile și s-ar concentra în principal asupra producției de SUV-uri de mari dimensiuni. Proiectul nu este însă definitiv aprobat.

Lidera IG Metall a subliniat că decizia finală aparține Consiliului de Supraveghere al Volkswagen, grupul din care face parte Audi. Reprezentanții angajaților vor ca orice strategie de extindere în America de Nord să fie însoțită de garanții pentru fabricile și locurile de muncă din Germania.

Sindicatul se teme pentru locurile de muncă din Germania

Controversa politică se suprapune astfel peste o problemă economică sensibilă pentru industria auto germană.

IG Metall recunoaște importanța pieței americane pentru Volkswagen și Audi, însă insistă că strategia grupului trebuie să țină cont și de perspectivele angajaților din Germania.

O investiție de asemenea dimensiuni în Statele Unite poate avea o miză majoră pentru strategia Audi pe piața nord-americană, dar proiectul trebuie să treacă mai întâi de mecanismele interne de aprobare ale grupului Volkswagen.

Apariția lui Döllner la un eveniment electoral transformă însă discuția despre viitoarea uzină într-o controversă care depășește strategia industrială.

Criticile venite din partea IG Metall vizează tocmai delimitarea pe care marile companii germane încearcă să o mențină între interesele lor comerciale și susținerea explicită a unui candidat sau partid în timpul unei campanii electorale.

Pentru Audi, problema este cu atât mai sensibilă cu cât regula invocată de sindicat face parte chiar din codul de conduită al companiei.