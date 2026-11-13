Nou cutremur în industria auto germană: Mercedes-Benz suspendă investiţiile în fabricile din Germania şi ia în calcul închiderea unor unități de producție

Producătorul auto Mercedes-Benz a decis să suspende toate investițiile în fabricile sale din Germania și, totodată, ia în calcul să închidă și unele unități de producție pentru a putea face față costurilor ridicate de fabricație. Măsura a fost transmisă angajaților printr-o notă, care a fost consultată în această săptămână de Reuters.

Potrivit sursei citate, gigantul auto a decis suspendarea investițiilor pentru că nu a reușit să ajungă la un acord cu consiliul de întreprindere și reprezentanții sindicatelor cu privire la reducerea costurilor forței de muncă.

Michael Schiebe, directorul de producție al Mercedes, a declarat că întreaga conducere a „decis de comun acord să oprească toate investițiile viitoare în unitățile noastre din Germania”, notează Reuters.

În plus, gigantul auto a evidențiat de mai multe ori că situația în Germania este dificilă în acest sector, iar mesajul transmis angajaților sugerează că sunt luate în calcul și închiderea unor unități de producție.

„Cu toții vrem să evităm cu orice preț închiderea fabricilor. Din păcate, însă, trebuie să explorăm acum această opțiune în detaliu”, a declarat Britta Seeger, membră a consiliului de administrație, în nota internă, mai scrie Reuters.

Criza lovește și Volkswagen

Mercedes-Benz nu este singurul producător auto german care se confruntă cu dificultăți. Și Volkswagen întâmpină aceleași dificultăți, motiv pentru care a luat decizia unei restructurări, cea mai mare din istoria companiei.

Planurile aflate în discuție ar putea implica eliminarea a până la 100.000 de locuri de muncă și închiderea a patru fabrici din Germania.