Administratorul judiciar al STB propune majorarea tarifului biletului la 5 lei. Ce spune primarul Ciucu

Remus Borza, administratorul judiciar al STB, a propus vineri, în cadrul unei conferințe de presă, ca tariful unui bilet să fie majorat la 5 lei. În prezent, tariful unui bilet de 90 de minute este de 3 lei.

El a explicat faptul că această propunere vine în concordanță cu majorarea costurilor privind energia, combustibilul, inflația, dar și salariile. În plus, el a făcut comparație și cu tarifele practicate în alte mari orașe din țară, precum Timișoara, Cluj-Napoca sau Brașov, dar și cât costă un bilet în alte capitale europene.

„Unii pot băga mâna în buzunar să scoată 3-5 lei. (…) Avem cel mai mic tarif din Europa, dar și din România.. Clujul, Timișoara, Brașovul au o valoare dublă a biletului. (…) Ungurii 7 lei, Viena 17 lei, nu ne comparăm cu nordici la 23 (de lei – n.r.), adică la 4,3 (euro – n.r.) (…)”, a spus Borza.

„N-am făcut niciun secret și am dat nu întâmplător exemplele. Mi se pare un 5 lei mai mult decât rezonabil și de bun-simț. La creșterile galopante pe zona de energie, pe zona de combustibil, pe inflație și pe salariu minim. Vă spuneam, dădeam exemplu Cluj, 7 lei, titlu de călătorie valabil 60 de minute. La noi ar fi 5 lei, valabil 90 de minute. Nu ne îmbogățim cu 3 lei și nu o să ne îmbogățim nici cu 5 lei. (…) Nu mai e sustenabil acest tarif de 3 lei. Trebuie să înțeleagă toată lumea”, a adăugat administratorul judiciar al STB.

Borza invocă PIB-ul pe locuitor în propunerea privind majorarea tarifului biletului. Ce spune despre gratuitatea pentru pensionari

În cadrul conferinței de presă, Remus Borza a susținut că tariful biletului STB ar trebui majorat, invocând PIB-ul Capitalei de 61.000 de euro pe locuitor, adăugând că pensionarii care au venituri mari își pot permite să plătească transportul public.

„Suntem un oraș cu 61.000 pe capita, 61.000 de euro, de trei ori mai mare decât media la nivel național. Deci unii ar putea să bage mâna în buzunar, să scoată 3 sau 5 lei sau cât o hotărî Consiliul General. La fel și cu gratuitățile. Pensionari cu pensii în plată 10, 20, 30 de mii, că știți că avem pensii speciale și cu 50.000 de lei, cred că poate să scoată bănuțul, mai ales că suntem decenți cu prețurile”, a declarat Borza.

Pe de altă parte, Borza a propus menținerea gratuității la transportul public pentru pensionarii care nu au pensii de cel mult 3.000 – 3.500 de lei.

„Am propus să menținem gratuitatea pentru pensii până în 3.000 de lei sau 3.500 maxim, înțeleg că unii ar vrea. Asta înseamnă să beneficieze de gratuitate între 220 și 260 de mii de pensionari, dar restul până la 500.000 să băgăm mâna în buzunar și să plătească prețul corect”, a explicat acesta.

Propunerea privind prețul biletului vine după ce în luna septembrie, Borza a afirmat, într-un amplu interviu pentru MEDIAFAX, că ar propune majorarea tarifului măcar cu rata inflației, întrucât prețul actual al unei călătorii este „neserios” și „derizoriu”.

Ciucu susține propunerea, dar cu o condiție

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a susținut, în principiu, această propunere de majorare a tarifului biletului, însă cu niște condiții.

„Voi fi de acord cu creșterea biletului doar în momentul în care o să văd că începe o restructurare semnificativă. Și dacă văd și voi fi convins prin planul pe care îl va depune că da, […] STB-ul poate fi salvat, atunci la un moment dat ne vom gândi dacă vom crește tariful. Dar cât? Nu știu, să vedem. […] Există un studiu de suportabilitate”, a declarat Ciucu.

În plus, edilul a precizat că va analiza propunerea privind gratuitățile pentru pensionari și a dat asigurări că orice modificare va ține cont de interesele acestora.