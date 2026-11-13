Remus Borza, STB: Aproape jumătate din cei 10.000 de salariați au grade de rudenie. Unii șoferi ajungeau la salarii brute de 30.000 de lei, cu tot cu sporuri

Remus Borza, administratorul judiciar al STB, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că 4.876 din totalul celor 10.000 de salariați sunt rude. Mai mult decât atât, din acest număr, 1.400 sunt soț și soție.

„… 10.137 de posturi și, iarăși, ca un fapt interesant, sigur, STB e o societate de familie, n-aș vrea să spun o societate a clanurilor. 4.876 de salariați sunt rude, dintre care vreo 1.400 soț și soție. (…) Sunt câteva familii, peste 30, [unde] fiecare familie are peste 10 membri angajați ai STB”, a afirmat Borza în cadrul conferinței de presă.

Familii angajate la STB și salarii brute care ajungeau și la 30.000 de lei în urma sporurilor

Cel mai interesant caz este cel al unei familii care are 20 de salariați în cadrul companiei. Potrivit administratorului judiciar al STB, salariul mediu brut în societate este de 10.700 de lei, iar angajații beneficiază de 36 de prime, sporuri și indemnizații stabilite prin contractul colectiv de muncă. Datorită acestor sporuri, unii șoferi ajungeau să aibă salarii brute și de 30.000 de lei.

„Conducătorii auto au foarte multe sporuri. Aceste sporuri înseamnă peste 60% din total venit salarial, cu alte cuvinte salariul de încadrare reprezintă mai puțin de 40% și toate aceste sporuri adunate fac că în anumite luni, anumiți șoferi să aibă salarii brute de peste 25, chiar 30.000 de lei”, a precizat Borza.

Situația zilelor de concediu medical

Administratorul judiciar a prezentat, în cadrul conferinței de presă, și situația zilelor de concediu medical din cadrul companiei.

Astfel, au fost găsite documente pentru peste 176.000 de zile de concediu medical pentru angajații companiei, în 2025.

„Anul trecut am avut 176.000 de zile de concediu medical. Înseamnă 484 de ani de boli închipuite, pe lângă cele 321.000 de zile de concediu de odihnă. Un șofer două luni de zile stă în concediu de odihnă și alte două luni de zile stă în concediu medical. Pentru noi, evident că e o gaură de 55 de milioane de lei pentru că noi trebuie să plătim și în parte plătește și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”, a explicat Borza.

În septembrie, STB a intrat în procedură de insolvență, cu datorii de 1,6 miliarde de lei.