Peste 51.000 de autovehicule finanțate, 900 de milioane de euro investiti/acordați și aproape 72 de milioane de kilometri parcurși

Anul 2026 marchează două repere importante pentru Porsche Finance Group România: 20 de ani de activitate pentru Porsche Mobility și 10 ani de la începuturile soluțiilor de mobilitate care au stat la baza dezvoltării Sharetoo. Două momente care reflectă aceeași evoluție a pieței: de la soluții dedicate finanțării și administrării autovehiculelor către modele de mobilitate tot mai flexibile, adaptate modului în care clienții aleg să utilizeze o mașină.

Lansată în 2006, Porsche Mobility și-a dezvoltat activitatea în jurul unor soluții precum leasingul operational și managementul de flote. În cei 20 de ani de activitate, compania a finanțat peste 51.000 de autovehicule, cu un volum total finanțat de aproape 900 de milioane de euro.

În timp, portofoliul solutiilor de mobilitate a evoluat odată cu nevoile clienților, iar flexibilitatea a devenit un element tot mai important. Un prim pas în această direcție a fost făcut în 2016, când Porsche Finance Group România a testat, sub numele RideON, un serviciu de car sharing. Proiectul-pilot a avut peste 600 de utilizatori, iar experiența acumulată în România a contribuit la dezvoltarea Sharetoo, brandul internațional de mobilitate al grupului.

Astăzi, Sharetoo completează oferta Porsche Mobility cu soluții de mobilitate pe termen scurt și mediu, reunind servicii de corporate Rent-a-Car și Abonament Auto. Prin aceste servicii, clienții pot avea acces la o mașină pentru perioade care pornesc de la o zi și ajung până la trei ani, în funcție de nevoia de mobilitate.

În cei 10 ani de activitate, serviciile operate sub brandul Sharetoo au gestionat o flotă cumulată de peste 2.200 autovehicule, care au parcurs peste 72 milioane de kilometri și au generat aproape 932.000 de zile de utilizare.

„În 20 de ani, am văzut cum s-au schimbat atât piața auto, cât și nevoile clienților. Dacă la început accentul era pus în principal pe finanțare, leasing operațional și administrarea flotelor, astăzi mobilitatea înseamnă din ce în ce mai mult flexibilitate și posibilitatea de a alege soluția potrivită pentru fiecare situație.

Evoluția Sharetoo se înscrie firesc în această direcție. Am pornit în România de la un proiect-pilot de car sharing și am ajuns astăzi la un portofoliu care include Corporate Rent-a-Car și Abonament Auto. Practic, Porsche Mobility răspunde unor nevoi foarte diversificate, avand la baza ceeași preocupare: să facă accesul la mobilitate cât mai simplu și mai adaptat fiecărui client. Le mulțumim clienților, partenerilor și colegilor care au contribuit la această evoluție”, a declarat Helian Redai, Chief Executive Officer Porsche Finance Group România.

Cele două aniversări marchează, astfel, nu doar rezultatele obținute în două decenii de activitate, ci și transformarea modului în care este privită mobilitatea. De la finanțarea unui autovehicul și administrarea unei flote până la închirierea unei mașini pentru o perioadă determinată sau utilizarea acesteia printr-un abonament, soluțiile Porsche Finance Group au evoluat pentru a răspunde unor nevoi tot mai diverse.

Privind spre viitor, Porsche Finance Group va continua să dezvolte soluții de finanțare și mobilitate care pun accent pe simplitate, flexibilitate și predictibilitate, în linie cu schimbările din piața auto și cu noile așteptări ale clienților.

Despre Porsche Finance Group

Porsche Finance Group este furnizorul de soluții complete și eficiente de mobilitate pentru clienții mărcilor concernului Volkswagen: Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT, CUPRA, Volkswagen Autovehicule Comerciale, Porsche și Das WeltAuto. Grupul este prezent pe piața românească din 1999, fiind unul dintre pionierii segmentului local al finanțărilor auto, și include în prezent patru companii: Porsche Leasing, Porsche Mobility, Porsche Asigurări și Porsche Broker de Asigurare.

Porsche Finance Group oferă clienților săi soluții rapide și eficiente pentru achiziționarea și utilizarea unui automobil, conform conceptului „one-stop-shop”: finanțare prin leasing sau credit, asigurare, administrare de flote, precum și soluții moderne de mobilitate, inclusiv Corporate Rent-a-Car și Abonament Auto, oferite sub brandul Sharetoo.

Porsche Finance Group este filiala locală a Porsche Bank AG. În calitate de subsidiară a Porsche Holding Salzburg, Porsche Bank AG este o companie internațională specializată în servicii de finanțare și asigurare auto și face parte din Volkswagen Group.