Finanțări pentru companii în 2026: până la 300.000 de euro pentru microîntreprinderi și până la 57,75 milioane de euro pentru investiții industriale

Modernizarea capacităților de producție, înlocuirea flotelor cu vehicule electrice, dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare și investițiile în stocarea energiei se află printre direcțiile susținute prin programele de finanțare dedicate mediului de afaceri. De la granturile pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Est până la ajutoarele de stat pentru proiecte industriale de amploare, companiile au la dispoziție mecanisme cu sume, beneficiari și condiții de accesare diferite.

HG nr. 486/2026: investiții în industria prelucrătoare

Prima sesiune de depunere se desfășoară între 15 octombrie și 25 noiembrie 2026, cu închidere la ora 17:00 în ultima zi. Cererile de acord pentru finanțare și documentele justificative se transmit exclusiv online. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 759 de milioane de lei.

Schema instituită prin HG nr. 486/2026 urmărește stimularea investițiilor pentru realizarea de produse cu deficit comercial din industria prelucrătoare. Bugetul maxim este de 5,313 miliarde de lei, echivalentul de referință prevăzut de schemă fiind de aproximativ 1,05 miliarde de euro.

Programul se adresează IMM-urilor și întreprinderilor mari care realizează investiții inițiale în sectoarele eligibile. Valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie de minimum 50 de milioane de lei, iar sprijinul se acordă, în funcție de opțiunea solicitantului, sub formă de grant nerambursabil sau credit fiscal.

Intensitatea finanțării diferă în funcție de amplasament și poate ajunge la 70% din costurile eligibile. În zonele pentru care este prevăzută această intensitate, plafonul maxim al ajutorului poate atinge 57,75 milioane de euro, cu respectarea regulilor de calcul aplicabile proiectelor mari de investiții. Acest plafon nu este disponibil automat pentru orice proiect sau în orice județ.

Investițiile pot include înființarea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției sau schimbarea fundamentală a procesului de producție. Sunt avute în vedere construcții noi, instalații tehnice, utilaje, echipamente și active necorporale, în limitele stabilite prin ghid. Simpla înlocuire a unor echipamente nu constituie, în sine, o investiție inițială eligibilă.

Pentru companiile care aleg creditul fiscal, sprijinul se utilizează pentru diminuarea impozitului pe profit datorat, conform mecanismului prevăzut de schemă. Alegerea între grant și credit fiscal trebuie analizată înainte de solicitarea finanțării, deoarece forma aprobată nu poate fi schimbată după emiterea acordului pentru finanțare.

Pentru aceste programe, valoarea maximă a finanțării este doar unul dintre elementele care trebuie analizate. Încadrarea activității, drepturile asupra amplasamentului, documentațiile tehnice, condițiile de racordare, structura costurilor și resursele necesare implementării pot determina eligibilitatea și sustenabilitatea proiectului. Verificarea lor înainte de asumarea unor cheltuieli sau angajamente contractuale este esențială, inclusiv din perspectiva regulilor privind demararea investiției.

Programul Regional Nord-Est: între 100.000 și 300.000 de euro pentru modernizarea microîntreprinderilor

Cererile de finanțare pentru Apelul 2 se depun între 28 septembrie 2026, ora 14:00, și 28 octombrie 2026, ora 14:00, exclusiv online.

Prin apelul „Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor”, companiile eligibile pot solicita finanțări nerambursabile între 100.000 și 300.000 de euro, reprezentând până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. Contribuția proprie este de minimum 10%, la care se adaugă cheltuielile neeligibile. Bugetul alocat apelului este de aproximativ 20,37 milioane de euro, iar sprijinul se acordă sub formă de ajutor de minimis.

Investițiile trebuie implementate în județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, în mediul urban sau rural. Programul susține dezvoltarea și diversificarea capacităților de producție ori de prestare a serviciilor, implementarea tehnologiilor noi și automatizarea activității. Pot fi finanțate echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, dotări și, în condițiile ghidului, construirea, extinderea sau modernizarea spațiilor aferente investiției. Proiectele pot include și active necorporale, soluții pentru utilizarea energiei regenerabile, marketing, branding și digitalizare pentru valorificarea produselor sau serviciilor.

Selecția este competitivă, cu un prag minim de 70 de puncte, iar finanțarea se acordă în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita bugetului disponibil. Domeniul de activitate, performanța financiară, contribuția proprie și impactul investiției asupra ocupării sunt elemente relevante în evaluare.

e-DRIVE: sprijin pentru înlocuirea flotelor și pentru transportul rutier de pasageri

Schema e-DRIVE are un buget total de 56,9 milioane de euro și cuprinde două măsuri, cu beneficiari și modalități diferite de calcul al finanțării.

Măsura 1 se adresează microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii pentru înlocuirea vehiculelor din flota proprie, în condițiile schemei. Sprijinul poate ajunge la 300.000 de euro pentru o întreprindere unică, în orice perioadă de trei ani, cu respectarea plafonului de minimis disponibil. Pentru un vehicul din categoria M1, finanțarea este limitată la 30.000 de euro. În cadrul acestei măsuri, ajutorul se raportează la costul total eligibil de achiziție, fără a putea depăși plafoanele aplicabile.

Măsura 2 vizează operatorii eligibili de transport rutier de pasageri, inclusiv întreprinderile mari, și permite acordarea unui ajutor de până la 4 milioane de euro per beneficiar. Diferența esențială este că sprijinul finanțează costul suplimentar al vehiculului electric față de un vehicul convențional echivalent, nu întregul preț de achiziție al vehiculului electric.

Pregătirea proiectului presupune verificarea categoriei vehiculelor, a activității desfășurate, a condițiilor aplicabile flotei înlocuite și a obligațiilor de casare. Cele două măsuri nu trebuie confundate nici din perspectiva beneficiarilor, nici a cheltuielilor care pot fi decontate.

e-Mobility RO: până la 30 de milioane de euro pentru infrastructura publică de reîncărcare

Schema e-Mobility RO cuprinde două submăsuri și susține dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale eligibile aflate în administrarea CNAIR. Bugetul total este de 299 de milioane de euro, iar plafonul finanțării poate ajunge la 30 de milioane de euro per beneficiar, cu o intensitate de până la 100% din cheltuielile eligibile. Schema se adresează întreprinderilor de toate dimensiunile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Submăsura 1 finanțează construirea, instalarea, modernizarea sau extinderea infrastructurii de reîncărcare, inclusiv lucrările de racordare și adaptările terestre necesare. Această componentă vizează investițiile în infrastructura de reîncărcare, fără pachetul integrat de producție a energiei regenerabile și stocare prevăzut de Submăsura 2.

Cererile de finanțare pentru Submăsura 1 se depun între 28 septembrie și 27 noiembrie 2026, exclusiv online, iar bugetul acestui apel este de 49,5 milioane de euro.

Evaluarea proiectelor din Submăsura 1 acordă până la 85 de puncte pentru valoarea ajutorului solicitat pe kW instalat și până la 15 puncte pentru puterea totală instalată a infrastructurii de reîncărcare. Un ajutor solicitat mai mic pe kW și o putere instalată mai mare conduc la punctaje mai ridicate, potrivit formulelor din grilă. Clasamentul final se stabilește după închiderea sesiunii de depunere, iar ofertele conforme sunt finanțate în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita bugetului disponibil.

Submăsura 2 finanțează proiecte integrate care includ obligatoriu toate cele trei componente: infrastructura de reîncărcare, producerea la fața locului a energiei electrice din surse regenerabile și sistemele de stocare a energiei. Această submăsură permite dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare împreună cu propriile capacități de producție și stocare. Perioada de depunere este stabilită separat, iar calendarul menționat pentru Submăsura 1 nu se aplică automat acestei componente.

Pentru ambele submăsuri, infrastructura de reîncărcare finanțată trebuie să fie accesibilă publicului, cu acces permanent și nediscriminatoriu, 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână. Eligibilitatea amplasamentului se verifică prin raportare la harta aferentă ghidului, iar proiectul trebuie să respecte cerințele privind puterea instalată, racordarea și accesul rutier.

e-MOVE RO: până la 25 de milioane de euro pentru reîncărcarea flotelor și infrastructura accesibilă publicului

Cu un buget de 262 de milioane de euro, schema e-MOVE RO permite finanțări de până la 25 de milioane de euro per întreprindere, cumulat în cadrul sesiunilor de ofertare concurențială. Intensitatea sprijinului poate ajunge la 100% din cheltuielile eligibile.

Programul acoperă infrastructura de reîncărcare destinată exclusiv flotelor întreprinderilor, infrastructura accesibilă publicului și configurațiile mixte. În funcție de submăsura aleasă, investiția poate integra producția de energie electrică din surse regenerabile și stocarea acesteia, împreună cu lucrările și instalațiile necesare conectării componentelor.

Delimitarea față de e-Mobility RO este importantă: infrastructura finanțată prin e-MOVE RO nu trebuie să se afle pe rețeaua de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale TEN-T administrate de CNAIR, cu excepțiile prevăzute de schemă. Modificările publicate în septembrie 2026 au eliminat excluderea bazată exclusiv pe amplasarea la cel mult trei kilometri de o ieșire de autostradă sau drum expres. Prin urmare, încadrarea unui amplasament trebuie analizată pe baza regulilor actualizate, nu doar a distanței față de infrastructura rutieră principală.

Stocarea autonomă în baterii: până la 15 milioane de euro per întreprindere

Cererile de finanțare se depun între 1 septembrie 2026, ora 12:00, și 30 octombrie 2026, ora 14:00, exclusiv online, în cadrul unei proceduri de ofertare concurențială.

Pentru sectorul energetic, finanțarea destinată dezvoltării instalațiilor autonome de stocare în baterii are un buget de 150 de milioane de euro, prin Fondul pentru modernizare. Ajutorul poate ajunge la 15 milioane de euro per întreprindere, indiferent de numărul proiectelor depuse, cu un plafon suplimentar de 69.000 de euro pentru fiecare MWh de stocare instalat. Intensitatea maximă este de 100% din cheltuielile eligibile.

Programul vizează instalații noi, autonome, de tip stand-alone, conectate la rețeaua publică de transport sau distribuție. Acestea trebuie să aibă racord și contorizare dedicate și să preia energia electrică din rețeaua publică, respectiv să o livreze în aceasta. Nu este o finanțare generală pentru adăugarea unei baterii la instalația fotovoltaică a unei companii sau pentru stocarea destinată exclusiv consumului propriu.

Pot fi finanțate echipamentele noi și construcțiile aferente proiectului. Puterea instalată trebuie să fie de minimum 1 MW, iar raportul dintre capacitatea de stocare și putere trebuie să permită o durată de descărcare de cel puțin două ore. Solicitanții trebuie să îndeplinească inclusiv cerințele privind activitățile din domeniul energiei electrice înscrise în actul constitutiv.

Selecția se realizează prin ofertare concurențială, pe baza ajutorului solicitat pentru fiecare MWh instalat: proiectele care solicită o subvenție unitară mai mică obțin un punctaj mai bun.

InAfaceri.ro oferă consultanță pentru identificarea finanțării potrivite, analiza eligibilității, pregătirea și depunerea documentației, precum și pentru managementul proiectelor pe parcursul implementării. Sprijinul urmărește corelarea investiției propuse cu cerințele programului și cu obligațiile pe care compania le va avea după obținerea finanțării.

Prin platforma digitală proprie, clienții InAfaceri.ro pot urmări etapele proiectului, documentele, termenele și solicitările de clarificări, într-un spațiu centralizat de lucru și comunicare cu echipa de consultanță.

Companiile care pregătesc investiții pot contacta echipa InAfaceri.ro pentru analiza eligibilității, alegerea programului de finanțare potrivit și pregătirea și depunerea proiectelor.