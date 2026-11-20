În mentenanța industrială, performanța unei chei reglabile se vede în capacitatea de a transmite efortul către piesa de fixare, de a păstra contactul pe fețele acesteia și de a permite accesul într-un ansamblu aglomerat. La cheile IREGA, materialul, precizia mecanismului și geometria fălcilor sunt decisive pentru aceste funcții.

Forjare și tratament termic

Producătorul spaniol IREGA, specializat în chei reglabile, realizează la Zaldibar etapele de fabricație, de la materia primă la produsul finit. Pentru modelele 92W și 92LWD, producătorul indică utilizarea oțelului crom-vanadiu. Corpul este realizat prin forjare la cald, urmată de prelucrări mecanice și tratamente termice controlate.

Forjarea formează corpul sculei, iar prelucrarea zonei de ghidare și a suprafețelor active influențează funcționarea fălcii mobile. Tratamentul termic urmărește un echilibru între duritate și tenacitate: o suprafață rezistentă la uzură este utilă numai dacă ansamblul poate prelua solicitările de exploatare. Ulterior, finisarea și acoperirea superficială contribuie la protecția împotriva coroziunii.

Contactul cu piulița și transmiterea efortului

Falca fixă, falca mobilă și mecanismul de reglare formează un ansamblu supus atât presiunii de contact, cât și solicitărilor de încovoiere. Un joc excesiv sau așezarea incompletă pe hexagon poate concentra efortul pe muchii, favorizând rotunjirea piuliței și alunecarea sculei.

Sub sarcină, deformarea elastică a capului și jocul de ghidare pot modifica distribuția contactului dintre fălci și piuliță. Contactul incomplet crește presiunea locală și solicitarea muchiilor. De aceea, precizia de ghidare și starea suprafețelor active au efect direct asupra comportării ansamblului.

Pentru utilizare corectă, fălcile se reglează strâns pe fețele opuse ale piesei, iar capul cheii se așază complet. Acolo unde poziția permite, efortul se aplică astfel încât falca fixă să preia sarcina principală. Nu se lovește cheia și nu se prelungește mânerul cu o țeavă.

Deschidere mare și acces în spații limitate

Fișa IREGA indică pentru 92W de 8 inci o lungime de 207 mm, o deschidere maximă de 30 mm și o grosime a fălcilor de 7,3 mm. Pentru 92LWD de 8 inci, fișa producătorului indică aceeași lungime și deschidere, cu fălci de 5 mm.

Diferența de 2,3 mm a grosimii fălcilor poate conta lângă contrapiulițe sau racorduri înguste. O falcă mai subțire nu înseamnă însă automat aceeași rezervă de rezistență în orice utilizare: alegerea trebuie făcută după acces, sarcina aplicată și specificația modelului. Dimensiunile se verifică pentru reperul și lotul livrat.

Modelul 92WR are o falcă reversibilă, care permite adaptarea sculei pentru piulițe sau piese cilindrice. Pentru suprafețe sensibile, trebuie verificat dacă modul de prindere poate deteriora piesa.

Standarde și alegerea corectă

IREGA declară pentru modelele 92W și 92LWD fabricația conform unor standarde internaționale, între care ISO 6787, DIN 3117 și ASME B107.100. ISO 6787:2018 stabilește dimensiuni, jocuri admisibile ale fălcii mobile și condiții de încercare, inclusiv la cuplu. La selecție contează deschiderea, grosimea capului, lungimea, masa și cerințele concrete ale operației.

Momentul aplicat depinde de forță și de brațul perpendicular: M = F × b. De exemplu, o forță de 100 N la un braț efectiv de 0,20 m produce aproximativ 20 N·m. Este un calcul ilustrativ, nu un cuplu admisibil al modelului; lungimea nominală a cheii nu este întotdeauna egală cu brațul efectiv.

O cheie reglabilă nu măsoară cuplul de strângere. Pentru îmbinări cu un cuplu prescris se utilizează o soluție dinamometrică și accesoriul adecvat. Cheile IREGA sunt disponibile în România prin Unior Tepid, importator unic al brandului.