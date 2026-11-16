Unior Tepid și Diager: Cât te costă, de fapt, o gaură în beton? Performanța burghiului face diferența pe șantier

Pe șantier, prețul burghiului este doar o parte a costului. Timpul de lucru, numărul de găuri realizate și înlocuirile necesare pot schimba rezultatul unei lucrări executate la scară mare.

Pe un șantier, o gaură durează puțin. Repetată de sute sau mii de ori, operațiunea consumă timp, energie și scule. Diferența dintre două burghie nu se vede, așadar, numai în prețul de achiziție, ci și în timpul necesar echipei, în numărul de găuri realizate și în frecvența înlocuirii sculei.

Pentru constructorii care lucrează în beton și beton armat, această perspectivă mută discuția de la prețul pe bucată la costul pe operațiune. Unior Tepid, importatorul în România al producătorului francez Diager, include în portofoliul său burghie pentru aplicații profesionale, de la montaj și ancorare până la lucrări de mare adâncime.

Un test cu date care pot fi comparate

Diager Ultimax 646 este un burghiu cu prindere SDS-max, destinat betonului dur și betonului armat. Modelul are un cap monobloc din carbură și zece muchii de tăiere. În catalogul său, Diager prezintă un test pe banc automat în care burghiul a realizat peste 1.000 de găuri. Condițiile declarate au fost beton C50/60, diametru de 24 mm, adâncime de 150 mm și un perforator de 8,8 J.

Rezultatul aparține producătorului și descrie condițiile testului. Nu reprezintă o garanție că același număr de găuri va fi obținut pe orice șantier: materialul, echipamentul și modul de utilizare influențează rezultatul. Valoarea informației este că oferă un punct de plecare concret pentru evaluarea în aplicația proprie.

De la prețul sculei la costul lucrării

O comparație relevantă între burghie presupune aceeași mașină, același diametru și aceeași adâncime, în material cât mai apropiat. Se pot urmări timpul de găurire, numărul de găuri utilizabile și numărul de scule consumate. Costul sculei pe gaură rezultă din prețul sculelor consumate împărțit la numărul de găuri realizate; pentru o imagine mai completă se adaugă costul timpului de lucru și al eventualelor întreruperi.

Un burghiu cu preț mai mare poate avea un cost pe gaură mai mic, dacă durata de utilizare sau timpul economisit compensează diferența. Răspunsul depinde însă de lucrare și trebuie măsurat; nu poate fi dedus doar din preț sau dintr-un test de catalog.

O gamă pentru lucrări diferite

În construcții, cerințele diferă de la găurile pentru ancore și instalații la intervențiile speciale de consolidare. Alături de burghiele pentru lucrări curente, portofoliul Unior Tepid include modele Diager de lungime mare. Catalogul companiei prezintă variante Ultimax cu șase muchii, de până la 4 metri lungime totală, pentru diametre de 22 și 25 mm. Alegerea se face în funcție de proiect, material și echipamentul utilizat.

Pentru ancorări, unele burghie Diager poartă marcajul PGM, asociat verificării geometriei și toleranțelor. Acesta se citește împreună cu cerințele proiectului și instrucțiunile producătorului sistemului de fixare.

Diager este o companie de familie cu activitate industrială la Poligny, în Franța. Producătorul declară o producție de aproximativ 20 de milioane de scule pe an și o prezență în peste 70 de țări. În România, Unior Tepid pune la dispoziție gama și documentația pentru alegerea produselor potrivite aplicației.

Detalii despre gamă: https://www.unior.sculeserioase.ro/brand/diager/