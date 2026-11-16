Hellas Direct schimbă modul în care funcționează asigurările auto în România prin FlexiPay, disponibil acum și online

Hellas Direct le oferă acum șoferilor români o nouă modalitate de a cumpăra și plăti direct asigurarea auto. Odată cu lansarea ofertei sale online de asigurări pe hellasdirect.ro, consumatorii pot cumpăra acum asigurarea RCA direct de la companie și pot accesa FlexiPay, soluția sa inovatoare de plată care le permite să împartă costul asigurării auto anuale în 12 plăți lunare, folosind doar un card de debit. Fără bănci. Fără credite. Fără verificări de bonitate. Și cu aprobare 100% pentru toată lumea.

Lansarea marchează un moment important pentru Hellas Direct în România, aducând abordarea sa inovatoare asupra asigurărilor direct către consumatori și contestând una dintre cele mai bine înrădăcinate convenții din industrie: plata în avans a întregului cost al asigurării auto pentru un an.

Asigurarea auto se schimbă. Iar acum este la doar câteva clickuri distanță.

Românii plătesc deja lunar multe dintre cheltuielile de zi cu zi. Atunci de ce ar trebui ca asigurarea auto să fie diferită? Prin FlexiPay, Hellas Direct aduce aceeași flexibilitate într-o componentă esențială a deținerii unei mașini. Șoferii pot intra acum pe hellasdirect.ro, își pot cumpăra online asigurarea RCA și pot alege să împartă costul în 12 plăți lunare automate, fără să achite integral suma anuală în avans.

Iar spre deosebire de soluțiile tradiționale de plată în rate sau de finanțare, FlexiPay elimină barierele obișnuite care pot face plata lunară mai complicată.

Beneficiile sunt simple:

12 plăți lunare: costul asigurării RCA anuale este împărțit pe parcursul anului, pentru o gestionare mai ușoară a bugetului gospodăriei.

costul asigurării RCA anuale este împărțit pe parcursul anului, pentru o gestionare mai ușoară a bugetului gospodăriei. Aprobare 100%: oricine deține un card de debit eligibil poate accesa planul de plată, fără verificări de bonitate sau evaluări financiare.

oricine deține un card de debit eligibil poate accesa planul de plată, fără verificări de bonitate sau evaluări financiare. Fără bănci, fără credite, fără carduri de credit: fără împrumuturi, cereri de finanțare sau procese complicate de aprobare.

fără împrumuturi, cereri de finanțare sau procese complicate de aprobare. Doar cu un card de debit: prima plată este efectuată în momentul achiziției, iar restul plăților sunt colectate automat în fiecare lună.

prima plată este efectuată în momentul achiziției, iar restul plăților sunt colectate automat în fiecare lună. Asistență rutieră inclusă: un an de asistență rutieră în România, fără costuri suplimentare.

Clienții primesc și notificări înainte de fiecare plată lunară, având astfel mai multă vizibilitate asupra cheltuielilor și mai multă liniște.

O soluție care schimbă regulile jocului, disponibilă acum direct pentru consumatorii români

FlexiPay a contestat deja modelele tradiționale de plată a asigurărilor în România. Acum, prin disponibilitatea directă pe propria platformă online, Hellas Direct duce această transformare un pas mai departe. Șoferii români pot parcurge singuri întregul proces, de la obținerea unei oferte și achiziția poliței RCA până la selectarea FlexiPay și administrarea plăților.

Câteva clickuri. Un card de debit. Un an întreg de asigurare, plătit lunar.

Această experiență digitală directă reflectă ambiția Hellas Direct de a elimina complexitatea inutilă din asigurări și de a le oferi consumatorilor mai multă libertate în modul în care își cumpără și plătesc asigurarea.

„De prea mult timp, șoferii au fost nevoiți să plătească în avans întreaga asigurare pentru un an, în timp ce plata lunară presupunea adesea interacțiunea cu bănci, credite sau verificări de bonitate. Noi am contestat acest model prin FlexiPay. Douăsprezece plăți lunare, aprobare 100%, fără carduri de credit, fără verificări de bonitate, fără credite. Doar un card de debit. Am schimbat modul în care oamenii plătesc asigurarea auto, iar acum punem această libertate direct în mâinile lor”, a declarat Alexis Pantazis, Co-Fondator și Director Executiv Hellas Direct.

„Faptul că FlexiPay este acum disponibil direct online reprezintă un pas important pentru noi în România. Oricine poate intra acum pe hellasdirect.ro, își poate cumpăra asigurarea RCA și poate împărți costul în 12 plăți lunare, în doar câteva clickuri. Eliminăm barierele inutile și le oferim șoferilor români o modalitate mai simplă și mai flexibilă de a fi asigurați. Exact acesta este tipul de experiență pe care vrem să-l construim: mai puțină complexitate, mai multă libertate și soluții mai bune pentru toată lumea”, a declarat Emilios Markou, Co-Fondator și Director Executiv Hellas Direct.

Un nou capitol pentru Hellas Direct în România

Lansarea ofertei directe online reprezintă un pas important în extinderea Hellas Direct în România, consolidând prezența companiei pe piață și stabilind o relație directă cu consumatorii români. Cu peste 1,5 milioane de clienți în Grecia și România, Hellas Direct și-a construit modelul de business în jurul contestării practicilor tradiționale din asigurări și al utilizării tehnologiei și datelor pentru a oferi soluții mai simple, mai accesibile și mai flexibile.

Compania își lansează oferta directă cu asigurarea RCA, urmând să își extindă portofoliul de produse din România cu CASCO și asigurări de locuință. Odată cu disponibilitatea directă online a FlexiPay, Hellas Direct aduce viziunea sa asupra unui alt tip de experiență în asigurări către și mai mulți șoferi români, punând simplitatea, accesibilitatea și flexibilitatea în centrul asigurării auto.

Despre Hellas Direct

Hellas Direct este o companie de asigurări digital-first, care folosește tehnologia și datele pentru a face asigurările mai simple, mai accesibile și mai ușor de utilizat. Fondată în 2012, compania deservește peste 1,5 milioane de clienți în Grecia și România.

În România, Hellas Direct oferă asigurări RCA și soluții digitale inovatoare, inclusiv FlexiPay, care le permite clienților să împartă costul asigurării auto anuale în 12 plăți lunare folosind un card de debit, fără bănci, credite sau verificări de bonitate. Compania intenționează să-și extindă portofoliul local cu produse suplimentare, inclusiv CASCO și asigurări de locuință. În 2025, Financial Times a inclus Hellas Direct pentru a cincea oară în clasamentul celor mai rapide 1.000 de companii europene în creștere. Compania a continuat să fie recunoscută și în 2026, ocupând locul 49 în clasamentul Financial Times Europe’s Long-Term Growth Champions 2027.