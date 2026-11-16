Metropolitan Life lansează Asigurarea pentru Familie, o asigurare de viață pentru protejarea nivelului de trai

Produsul pornește de la nivelul de trai lunar pe care familia dorește să îl protejeze și oferă sprijin financiar în situațiile acoperite prin poliță. Beneficiul de bază este protecția financiară a familiei în caz de deces al persoanei asigurate, la care pot fi adăugate, în funcție de nevoi, beneficii pentru invaliditate, concediu medical prelungit și diagnosticarea cu boli grave ale copilului. În contextul în care, la ora actuală, asigurările reprezintă aproximativ 1,3% din PIB-ul României, iar asigurările de viață aproximativ 20% din piața locală, noua Asigurare pentru Familie a Metropolitan Life vine într-un moment în care piața are un potențial important de dezvoltare. Acest potențial este susținut de nevoia tot mai mare de soluții de protecție adaptate familiilor și de o mai bună conștientizare a rolului asigurărilor în protejarea stabilității financiare.

„Metropolitan Life își asumă rolul de partener pe termen lung pentru clienții săi, aducând inovația mai aproape de oameni și transformând-o în soluții relevante pentru viața lor de zi cu zi. Prin Asigurarea pentru Familie, continuăm să construim în jurul nevoilor reale ale românilor, susținându-i să își protejeze planurile și viitorul celor dragi. Astfel, rămânem o companie aproape de oameni, care le oferă încrederea de a merge mai departe și de a construi cu mai multă siguranță viitorul.”, a declarat Carmina Dragomir, CEO Metropolitan Life.

Lansarea este susținută de campania „Tu ce preț pui pe…?”, care invită la o conversație despre lucrurile pe care oamenii le prețuiesc cel mai mult: fericirea, dragostea, liniștea, siguranța și visurile lor. Mesajul pornește de la o idee simplă: unele dintre cele mai importante lucruri din viață nu au preț, dar merită protejate.

Asigurarea pentru Familie oferă o nouă modalitate de configurare a unui produs personalizat: în locul unei soluții construite în jurul unui singur risc, familia stabilește mai întâi nivelul de trai lunar pe care dorește să îl protejeze. În funcție de această nevoie și de situația fiecărei familii, consultantul poate configura nivelul de protecție potrivit.

„Am pornit de la o întrebare simplă: de ce sumă ar avea nevoie o familie, lună de lună, pentru a-și păstra nivelul de trai? De aici începe discuția cu un consultant și tot de aici se construiește protecția potrivită. Vrem să facem ca procesul de stabilire a asigurării să fie mai ușor de înțeles și mai apropiat de viața reală, astfel încât fiecare familie să poată identifica mai ușor ce are nevoie să protejeze”, a adăugat Bogdan Andrei, Director Național de Vânzări la Metropolitan Life.

Asigurarea pentru Familie este disponibilă prin intermediul rețelei Metropolitan Life de peste 650 de consultanți, care pot analiza împreună cu clienții nevoile familiei și nivelul de protecție potrivit. Produsul include, fără cost suplimentar, și acces la servicii de telemedicină prin Telios Care, în 36 de specialități medicale. Asigurarea pentru Familie este disponibilă începând cu 12 noiembrie 2026.

Despre Metropolitan Life

MetLife, Inc. (NYSE: MET), prin filialele și afiliații („MetLife”), este una dintre cele mai importante companii de servicii financiare din lume, oferind asigurări, anuități, beneficii pentru angajați și gestionarea activelor pentru a-și ajuta clienții individuali și instituționali să construiască un viitor mai încrezător. Fondată în 1868, MetLife are operațiuni în peste 40 de piețe la nivel global și deține poziții de lider în Statele Unite, Japonia, America Latină, Asia, Europa și Orientul Mijlociu. Pentru mai multe informații, vizitați www.metlife.com. În România, Metropolitan Life are peste 26 ani de activitate pe piața de asigurări de viață. Peste 4,3 milioane de clienți beneficiază de asigurări de viață și pensii private obligatorii oferite de Metropolitan Life la nivel local