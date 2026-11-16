Black Friday 2026: Fashion Days înregistrează o creștere de 10% a comenzilor pentru produsele de sezon față de anul trecut

Fashion Days a încheiat campania de Black Friday 2026, desfășurată în perioada 1-8 noiembrie, cu peste 800.000 de produse comandate în România, Bulgaria și Ungaria. Comparativ cu ediția precedentă, numărul produselor de sezon comandate a crescut cu 10%.

În România, Fashion Days a înregistrat o creștere de peste 7% atât a valorii medii a coșului, cât și a prețului mediu per produs față de anul precedent. Rezultatele indică un interes mai mare al clienților pentru produsele și brandurile premium.

Alte rezultate relevante ale campaniei:

Volumul comenzilor

Peste 000 de comenzi plasate în România

Peste 350.000 de comenzi plasate în total (România, Bulgaria, Ungaria)

Cea mai valoroasă comandă a fost plasată în Bulgaria: 26.007,70 lei

Cea mai valoroasă comandă din România a cuprins 33 de produse, în valoare de 140,70 lei

Valoarea medie a coșului: 525 lei

Cele mai valoroase 3 produse comandate:

Rochie Zimmermann – 879,99 lei

Geacă parka Canada Goose – 6.215,01 lei

Brățară cu aur și diamante Sereine – 4.998,55 lei

Cele 5 categorii preferate:

Cizme și ghete, cu peste 107.000 de bucăți comandate

Sneakers și pantofi sport, cu peste 76.000 de bucăți comandate

Geci și jachete, cu peste 67.000 de bucăți comandate

Tricouri, cu peste 66.000 de bucăți comandate

Genți, cu peste 35.000 de bucăți comandate

Cele 5 branduri preferate:

UGG

Tommy Hilfiger

Guess

Columbia

Pinko

„Răspunsul clienților noștri în această ediție de Black Friday la Fashion Days ne-a confirmat ceea ce știam deja: acest eveniment de sale nu mai este doar o campanie anuală, ci a devenit pentru noi o responsabilitate față de cei care ne aleg. La Fashion Days ne dorim să oferim acces real la fashion de calitate, indiferent de buget. Nu mai este vorba doar de reduceri, ci despre a face shopping-ul accesibil oricând.” a declarat Cristina Pîrjol, VP Fashion Days

Campania de reduceri continuă pe Fashion Days cu Black Friday Afterparty, până la 18 noiembrie.

Despre Fashion Days

Fashion Days este un jucător dominant pe piața de fashion online din regiune și are acces la una dintre cele mai dezvoltate rețele logistice: cel mai mare depozit din Europa Centrală și de Est care funcționează integral pe bază de energie verde și o rețea de peste 7600 de lockere, care le asigură clienților cea mai rapidă livrare.

Fashion Days testează constant soluții tehnologice inovatoare pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor în aplicație și pe site. Prin serviciile sale unice și extinderea continuă a gamei de produse, retailerul rămâne fidel promisiunii de a le oferi clienților cea mai bună experiență de shopping.