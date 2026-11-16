Black Friday 2026: Fashion Days înregistrează o creștere de 10% a comenzilor pentru produsele de sezon față de anul trecut

Fashion Days a încheiat campania de Black Friday 2026, desfășurată în perioada 1-8 noiembrie, cu peste 800.000 de produse comandate în România, Bulgaria și Ungaria. Comparativ cu ediția precedentă, numărul produselor de sezon comandate a crescut cu 10%.
În România, Fashion Days a înregistrat o creștere de peste 7% atât a valorii medii a coșului, cât și a prețului mediu per produs față de anul precedent. Rezultatele indică un interes mai mare al clienților pentru produsele și brandurile premium.
Alte rezultate relevante ale campaniei:
Volumul comenzilor
Cele mai valoroase 3 produse comandate:
Cele 5 categorii preferate:
Cele 5 branduri preferate:
UGG
Tommy Hilfiger
Guess
Columbia
Pinko
„Răspunsul clienților noștri în această ediție de Black Friday la Fashion Days ne-a confirmat ceea ce știam deja: acest eveniment de sale nu mai este doar o campanie anuală, ci a devenit pentru noi o responsabilitate față de cei care ne aleg. La Fashion Days ne dorim să oferim acces real la fashion de calitate, indiferent de buget. Nu mai este vorba doar de reduceri, ci despre a face shopping-ul accesibil oricând.” a declarat Cristina Pîrjol, VP Fashion Days
Campania de reduceri continuă pe Fashion Days cu Black Friday Afterparty, până la 18 noiembrie.
Despre Fashion Days
Fashion Days este un jucător dominant pe piața de fashion online din regiune și are acces la una dintre cele mai dezvoltate rețele logistice: cel mai mare depozit din Europa Centrală și de Est care funcționează integral pe bază de energie verde și o rețea de peste 7600 de lockere, care le asigură clienților cea mai rapidă livrare.
Fashion Days testează constant soluții tehnologice inovatoare pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor în aplicație și pe site. Prin serviciile sale unice și extinderea continuă a gamei de produse, retailerul rămâne fidel promisiunii de a le oferi clienților cea mai bună experiență de shopping.