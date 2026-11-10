MerchantPro Compass: vânzările din Black Week 2026 au crescut cu 9,2%, susținute de avansul coșului mediu la aproape 73 de euro. IT & Electronics și Pharma, pe plus toată săptămâna.

Vânzările din Black Week 2026 (2–9 noiembrie) au crescut cu 9,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată analiza anuală MerchantPro Compass, realizată pe un eșantion reprezentativ de magazine online locale, prezente pe platforma MerchantPro în ambele perioade comparate. Creșterea a venit în principal din valoarea mai mare a coșului de cumpărături (+8%), în condițiile în care numărul comenzilor a rămas aproape constant (+1,1%).

Datele arată o campanie mai bine distribuită pe parcursul săptămânii. Astfel, de luni până joi, vânzările au urcat cu 19%, iar ziua de vineri a rămas cea mai puternică a campaniei, generând aproape 18% din valoarea totală.

Evoluția are loc în contextul unui consum mai temperat la nivel național. Potrivit Institutului Național de Statistică, volumul comerțului cu amănuntul a scăzut cu 4,6% în primele nouă luni din 2026, iar la produsele nealimentare cu 5,4%, în timp ce rata anuală a inflației a fost de 6,61% în septembrie 2026.

„Black Week 2026 arată că eCommerce-ul local își păstrează clienții chiar și într-un an cu un consum mai temperat. Numărul comenzilor a rămas practic la nivelul de anul trecut, iar creșterea a venit din coșuri de cumpărături mai consistente. Este un semnal de încredere pentru magazinele online locale, care au reușit să rămână relevante într-o perioadă în care bugetele sunt atent gestionate“, afirmă Arthur Rădulescu, CEO MerchantPro.

Cele 3 ceasuri bune de marți

Ziua de vineri, 6 noiembrie, și-a păstrat statutul de vârf al campaniei, cu un coș mediu constant, de aproximativ 78 de euro, cel mai ridicat din toată săptămâna.

Surpriza acestui an a venit însă marți, 3 noiembrie, ziua cu cel mai rapid avans: aproape 27% la valoarea vânzărilor și un coș mediu mai mare cu peste 20%.

Weekendul a avut un ritm mai temperat, cu o duminică în creștere valorică de 8,1%, susținută de un coș mediu mai mare cu 12,6%. Campania s-a încheiat pe un trend ascendent, luni, 9 noiembrie, vânzările au crescut cu 19%, iar numărul comenzilor cu aproape 13%, cu cel mai puternic avans în Fashion, unde comenzile au urcat cu peste 47%.

Gadgeturi și sănătate: ce au pus românii în coș de Black Friday

La nivel de verticale, în ziua consacrată de Black Friday, cele mai mari creșteri au fost înregistrate în IT & Electronics, cu un avans valoric de peste 57%, și în Pharma (+42%), urmate de B2B (+25%) și Fashion (+12,2%). Dacă în cazul electronicelor creșterea a venit în principal din valoarea coșului, cel mai mare din săptămână pentru categorie, în Pharma și B2B a fost susținută de numărul de comenzi, în creștere cu peste 31 %, respectiv peste 23%.

IT & Electronics și Pharma s-au remarcat și prin constanță, fiind singurele categorii mari cu creșteri în fiecare zi a campaniei, atât la valoare, cât și la numărul de comenzi. La polul opus, categorii precum Home&Deco, Produse alimentare, Auto & Moto și Beauty au avut un ritm mai temperat în ziua de vineri față de anul trecut.

„Datele din acest an arată că Black Friday funcționează diferit de la o categorie la alta. Pentru achizițiile de valoare, precum electronicele, cumpărătorii aleg în continuare ziua de vineri. Pentru cumpărăturile curente, din zona de beauty sau produse alimentare, achizițiile s-au distribuit mai echilibrat pe durata întregii campanii, iar ziua de vineri a avut o pondere mai mică decât anul trecut“, explică Arthur Rădulescu, CEO MerchantPro.

În ansamblu, rezultatele din Black Week 2026 conturează câteva tendințe care vor conta și în perioada sărbătorilor de iarnă: creșterea vine din valoarea comenzilor, campaniile se extind pe întreaga săptămână, iar ziua de vineri rămâne momentul de referință pentru achizițiile de valoare. Pentru comercianții locali, aceste repere devin un punct de plecare în planificarea campaniilor de final de an, de la calendarul ofertelor până la gestionarea stocurilor în categoriile cu cea mai mare cerere.

Despre MerchantPro

MerchantPro este un proiect al companiei ShopMania Net, care se adresează antreprenorilor din eCommerce din România și Europa, prin funcționalități competitive de eCommerce, servicii profesioniste de suport și soluții personalizate, adaptate necesităților specifice de dezvoltare.

Platforma MerchantPro este folosită la nivel regional și are o experiență de peste 20 de ani pe piață. În ultimii trei ani, MerchantPro și-a consolidat prezența pe piața internă și internațională, cu peste 2.000 de magazine active în România și un număr în creștere continuă pe piața din sud-estul Europei.